زلنسکی: چارچوبی برای آغاز روند عضویت اوکراین در ناتو وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین امروز سه شنبه در پیامی توییتری ادعا کرد: عدم قطعیت‌ ها نوعی انگیزه دادن به روسیه برای ادامه ترور است.

رئیس‌ جمهور اوکراین در بیانیه‌ ای در حساب کاربری رسمی خود در توییتر مدعی شد: عدم قطعیت درباره عضویت اوکراین در ناتو انگیزه‌ ای برای روسیه برای ادامه ترور خواهد بود!

زلنسکی قرار است فردا چهارشنبه در ویلنیوس در نشست‌ هایی با سران کشورهای عضو ناتو شرکت کند.

زلنسکی در این باره نیز گفت: خیلی غریب و پوچ است که نه برای دعوت (مستقیم برای پیوستن) و نه برای (آغاز روند) عضویت اوکراین هیچگونه چارچوب زمانی (خاصی) تعیین نشده است.

این درحالیست که «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد که لازمه پیوستن اوکراین به ناتو برآورده کردن پیش‌ شرط‌ های آن است.

سخنگوی امنیت ملی آمریکا در این خصوص ادامه داد: معتقدیم که ناتو با آینده اوکراین عجین است. در واقع این همان چیزی است که اتحاد (ناتو) در سال ۲۰۰۸ بر سر آن توافق کرده بود؛ اما لازم است اوکراین روی برخی اصلاحات از جمله حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و اصلاحات سیاسی کار کند. این را هم درک می‌ کنیم که کار روی برخی از این اصلاحات آن هم در زمانی که در جنگ باشید، سخت است.

«جان کربی» در ادامه اضافه کرد: بله آن‌ ها در حال جنگ هستند، بنابراین عضویت در ناتو در آینده نزدیک محتمل نیست؛ چرا که این امر ناتو را در جنگ متقابل با روسیه قرار می‌ دهد.

در همین ارتباط، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی ان ان» با تحریک‌آمیز خواندن عضویت اوکراین به سازمان ناتو قبل از فیصله دادن سرنوشت جنگ اذعان کره بود که پیوستن کی‌یف به ناتو قبل از توقف جنگ می‌تواند به خطر احتمال رویارویی مستقیم نظامی واشنگتن با روسیه دامن زند.

رئیس جمهور آمریکا افزود: چنانچه اعضای ناتو در شرایط کنونی به عضویت اوکرین در ناتو رأی دهند، در هر حال، ما پایبند به حمایت همه جانبه از سرزمین‌های تحت حمایت ائتلاف ناتو خواهیم بود و من در این موضوع جدیت دارم و حتی اگر رویارویی نظامی مستقیمی نیز صورت گیرد، این تعهد همگانی ما خواهد بود.