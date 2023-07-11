به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و آلفرد موتوآ وزیر امورخارجه کنیا صبح امروز در یک گفتگوی تلفنی پیرامون آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راههای توسعه مناسبات فیمابین مذاکره و موضوعات محتوایی و اسناد مربوط به سفر قریب الوقوع حجت الاسلام رئیسی به کنیا، را مورد بررسی قرار دادند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر جایگاه کشورهای قاره افریقا در سیاست خارجی دولت سیزدهم و با اشاره به ظرفیتهای فراوان موجود در دو کشور، افزود: جمهوری اسلامی ایران سعی دارد روابط خارجی خود را به صورت متعادل، متوازن و فراگیر با کشورهای آفریقایی و از جمله کنیا توسعه دهد.
در این گفتگوی دوستانه، وزیر امور خارجه کنیا نیز ضمن اظهار خرسندی از سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به منطقه شرق آفریقا و شروع آن از کشور کنیا، آمادگی نایروبی را برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای متنوع اعلام و از امضای اسناد نهایی شده همکاریهای دو کشور، استقبال نمود.
لازم به ذکر است بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته قرار است جناب آقای دکتر رئیسی در سفر دورهای به شرق آفریقا به کشورهای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه سفر نماید.
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