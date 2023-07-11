به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر تولستوی نایب رئیس پارلمان روسیه صبح امروز (سهشنبه، ۲۰ تیر ماه) در حاشیه برگزاری مجمع مجالس آسیایی (APA) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف در ابتدای این دیدار با تأکید بر تقویت روابط میان دو کشور گفت: با توسعه روابط دو کشور میتوان به اجرای اهداف کمیسیونهای مشترکی که میان دو کشور تشکیل شده است کمک کرد تا اهداف رؤسای جمهور ایران و روسیه محقق شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز امیدواری از تشکیل نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، عنوان کرد: برگزاری جلسات این کمیسیون میتواند در تحقق اهداف اقتصادی مشترک مؤثر باشد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه پارلمانهای دو کشور باید تلاش کنند به ظرفیتها برای ارتقای روابط دو کشور توجه داشته باشند، اظهار کرد: بیشک قاره آسیا در قرن حاضر، در حوزههای اقتصادی، سیاسی و در حوزه تولید کنندگی و مصرف کنندگی میتواند تسلط خوبی در دنیا داشته باشد.
پیتر تولستوی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در این دوره از اجلاس که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، گفت: امروز این اجلاس در زمانی برگزار شده است که شاهد نظم نوینجهانی و تحولاتی در حوزه بینالملل هستیم.
نایب رئیس پارلمان روسیه در ادامه با بیان اینکه روسیه و ایران در احترام متقابل به فرهنگ و دستاوردهای دو طرف، نقطه اشتراک دارند و موضوعات مختلفی میان دو کشور بهصورت مشترک وجود دارد عنوان کرد: بدون گفتوگو نمیتوان اعتماد به وجود آورد و بدون اعتماد نیز نمیتوان پروژههای بزرگ میان دو کشور مثل کریدور شمال-جنوب را اجرایی کنیم.
تولستوی با محکوم کردن رفتارهایی که باعث اهانت به مقدسات ادیان میشود، گفت: در روزهای اخیر اقدام منفوری در سوئد انجام شد که آن اهانت به قرآن کریم بود که به عنوان یک جرم تلقی میشود.
رئیس هیأت پارلمانی روسیه با تأکید بر لزوم ارتقای روابط اقتصادی دو کشور گفت: امروز هر دو کشور میدانیم که میتوانیم با همکاری یکدیگر نظم نوین جهانی جدیدی را تعیین کنیم.
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