مهراب دشتیمکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال کشورمان که خود را برای مسابقات بینالمللی پیش روی آماده میکند در بندر گناوه اردوی ۲ روزهای خواهد داشت.
رئیس هیئت فوتبال گناوه افزود: این اردو در روزهای جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ تیرماه جاری در استادیوم شهید سراجی بندر گناوه برگزار میشود.
وی گفت: حضور ملیپوشان فوتبال کشور در بندر گناوه میتواند تأثیر مثبت و قابل توجهی در رشد و توسعه فوتبال بانوان بخصوص در ردههای پایه و همچنین ایجاد انگیزه بین این قشر از جامعه فوتبال شهرستان داشته باشد.
رقابتهای مرحله دوم قهرمانی زیر ۱۷ سال دختران آسیا در گروه A به میزبانی تایلند برگزار میشود و تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان با تیمهای کره جنوبی، تایلند و هند همگروه است.
این مسابقات از ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۲) برگزار میشود.
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