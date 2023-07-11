مداح و میاندار اگر جلوی نظام بایستد آبروی خود را برده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رویداد مقام مجنون؛ آئین نکوداشت پیرغلامان هیئت‌های حسینی تهران با محوریت میانداران پیشکسوت همزمان با سراسر کشور در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) برگزار شد.

در ابتدای این نشست جواد حیدری عضو هیأت مدیره بنیاد دعبل خزاعی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: روح مرحوم آهی شاد که با همه وجود وظیفه خود را خدمت به ذاکران آل الله می‌دانست و مسئولیت بنیاد دعبل خزاعی را نخستین بار ایشان به عهده گرفت. این آئینی است که هر سال قبل از محرم برگزار می‌شود و حدود ۲۰۰ پیرغلام در همایش مقام مجنون در سراسر کشور تقدیر خواهند شد. لازم به ذکر است سال گذشته نیز از ناظمان هیئت تقدیر صورت گرفت.

در ادامه حاج منصور ارضی به ایراد سخنرانی پرداخت و افزود: حقیقت امر این است که خوشحالم بعد از مدت‌های زیاد عده بسیاری از پیشکسوتان عرصه میانداری را زیارت می‌کنم. این جمعی است که نام مقدس نوکری ابا عبدالله (ع) را بر پیشانی خود دارد. میانداران قدیم مسیر تقوا را در نظر داشتند و مصداق بارز میداندار واقعی را می‌توان آقای مستوفی نام برد که بسیار اهل مراقبت بود ایشان هرگز بیهوده سخن نمی‌گفت و همواره اهل ذکر بود.

ارضی بیان کرد: میانداران گذشته میاندار جمع بودند و میاندار بودن و میدان دار نبودند و هرگز صحنه را خالی نکردند. گاهی می‌گویند میاندار باید یک زبان داشته باشد در حالی که زبان میاندار باید بتواند متحول کننده باشد. ما اغلب بسیار دنبال ثواب هستیم و گاهی اوقات واجبات را ترک می‌کنیم. میانداران گذشته اجازه نمی‌دادند کسی غیبت کند و سراپای آنان نشان از دین و تقوا داشت. اگر جوانان مسیر میانداران گذشته را در پیش بگیرند زمانی که مردم به وسط محفل نگاه می‌کنند جذب آنان می‌شوند. زمانی که میاندار شیطان و فضای مجازی باشد هیئت قدرتش کم می‌شود. در گذشته میاندار دعایش مستجاب می‌شد و همواره گناهکار شهر را دعا می‌کرد و آنان هدایت می‌شدند.

این مداح مشهور گفت: میاندار در قدیم مسیر را با عمل نشان می‌داد و مؤدب به آداب اهل بیت بود. میاندار وقتی عقیده اش در هیئت عوض شود هیئت را دچار مشکل می‌کند تا آنجایی که به ما درس دادند میاندار گفتار زیادی ندارد اما معلم عمل است و خودش خاکسار است.

مداح و میاندار اگر جلوی نظام بایستد نظام بر نمی‌گردد آبروی خود را می‌برد

ارضی گفت: خواننده باید هوای میاندار را داشته باشد و برعکس. اگر تقابل‌های غلط بین خواننده و میاندار پیش بیاید سینه زن نمی‌تواند حقیقت را درک کنند. میاندار همواره هیئتی‌ها را دعوت به اباعبدالله و راه ایشان می‌کند. احیاناً اگر میانداری هنوز با انقلاب یکی نشده است نشان می‌دهد او هنوز مرض دارد. مداح و میاندار می‌تواند جلوی نظام بایستند اما وقتی پای این نظام ۳۰۰ هزار خون ریخته است، نظام برنمی‌گردد اما آبروی ما ریخته می‌شود.

در ادامه مهدی امین فروغی موسیقیدان به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: تاریخ آئین میانداری به قرون اولیه و دوران جنگ‌های ابتدایی بر می‌گردد و در آن دوران از میانداران برای تقویت روحیه سربازان بهره می‌بردند. برای مثال در جنگ احد، ابوسفیان به میانداران دستور دارد فریاد بزنند پاینده باد هبل و پیامبر نیز فرمان دادند میانداران فریاد بزنند خدا مولای ماست و شما مولا ندارید. در جنگ صفین یکی از اصحاب امام علی در میان صفوف لشکر راه می‌رفت و شعر می‌خواند و در وصف خاندان عصمت و طهارت می‌خواند و لشکر را تشویق می‌کرد تا دشمنان را مفتضح کنند.

امین فروغی ادامه داد: اما از قرن چهارم که مراسم عزاداری آشکارا در ایران رواج پیدا کرد این آئین میانداری به هیأت‌ها آمد و به نقش آفرینی پرداخت. از نظر هنری کاری که میانداران انجا می‌دهند بسیار شگفت انگیز است چرا که بین حماسه و عاطفه پیوند ایجاد می‌کنند و هیأت را به اوج می‌رسانند.

در ادامه حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، مؤذن جواد حیدری و غلامرضا محمدی به بالای سن آمدند و از تندیس ملی نشان حبیب رونمایی به عمل آمد و در ادامه از پیرغلامان تقدیر شد.

اسامی پیرغلامان تقدیر شده به شرح زیر است:

عباس ابوقاسمی، حسن سروش، حسن لاله، پرویز گرکانی، مصطفی اثنی عشری، عبدالله ابراهیمی خالدی، حسن جمشیدی فر، حسین فتاح دماوندی، محسن ناظم، علیرضا کمیلی، مقدم، محمد تمجیدی، قاسم نوری، فریدون کریم پور و احمد طاهری جعفری