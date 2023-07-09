به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «مقام مجنون» با محوریت پاسداشت پیرغلامانِ میاندار حسینی در سراسر کشور از ۱۷ تیرماه آغاز و تا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت. در این رویداد ۱۰ روزه، بالغ بر ۲۰۰ نفر از پیشکسوتان عرصه‌ی هیئت و روضه‌ی اهل بیت علیهم السلام، مورد تکریم و تعظیم قرار خواهند گرفت.

در استان‌های مختلف، میانداران پیشکسوت، از طرف نمایندگی بنیاد دعبل خزاعی در استان و به همراه مسئولین مرتبط با حضور در منازل این عزیزان تکریم و «نشان حبیب» به پاسِ یک عمر خدمت خالصانه به دستگاه سیدالشهدا علیه السلام، به ایشان اهدا خواهد شد.

در تهران، مراسم تکریم به صورت جمعی و طی مراسمی در روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع امام رضا علیه السلام واقع در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل میدان امام حسین علیه السلام و پل چوبی، نبش نامجو برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است در این مراسم علاوه بر مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، چهره‌های شاخص جریان ستایشگری اهل‌بیت علیهم السلام نیز حضور خواهند داشت.