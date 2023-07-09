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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

از ۱۷ تیرماه آغاز و تا ۲۷ تیرماه ادامه دارد؛

پاسداشت پیرغلامان میان‌دار حسینی در رویداد «مقام مجنون»

پاسداشت پیرغلامان میان‌دار حسینی در رویداد «مقام مجنون»

رویداد «مقام مجنون» با محوریت پاسداشت پیرغلامانِ میاندار حسینی در سراسر کشور از ۱۷ تیرماه آغاز و تا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «مقام مجنون» با محوریت پاسداشت پیرغلامانِ میاندار حسینی در سراسر کشور از ۱۷ تیرماه آغاز و تا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت. در این رویداد ۱۰ روزه، بالغ بر ۲۰۰ نفر از پیشکسوتان عرصه‌ی هیئت و روضه‌ی اهل بیت علیهم السلام، مورد تکریم و تعظیم قرار خواهند گرفت.

در استان‌های مختلف، میانداران پیشکسوت، از طرف نمایندگی بنیاد دعبل خزاعی در استان و به همراه مسئولین مرتبط با حضور در منازل این عزیزان تکریم و «نشان حبیب» به پاسِ یک عمر خدمت خالصانه به دستگاه سیدالشهدا علیه السلام، به ایشان اهدا خواهد شد.

در تهران، مراسم تکریم به صورت جمعی و طی مراسمی در روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع امام رضا علیه السلام واقع در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل میدان امام حسین علیه السلام و پل چوبی، نبش نامجو برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است در این مراسم علاوه بر مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، چهره‌های شاخص جریان ستایشگری اهل‌بیت علیهم السلام نیز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 5831489
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • مهاجر IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خدا خیر بده به بنیاد دعبل

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