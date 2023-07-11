شکست تراکتور در بازی تدارکاتی مقابل تیم قدرتمند ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، بازی دوستانه تراکتور و آدانا دمیر اسپور ترکیه امروز - سه شنبه ۲۰ تیرماه - از ساعت ۱۸ به وقت ایران در کمپ باشگاه فنرباغچه برگزار شد.
ترکیب تراکتور در این بازی به شرح زیر بود:
حسین پورحمیدی (ادیب زارعی)، مهدی شیری، محمد آقاجانپور (عارف آقاسی)، میلاد کر، سعید کریم آذر (سعید آقایی)، گوستاوو (سیامک نعمتی)، ریکاردو آلوز (سید مهدی حسینی)، صفا هادی (بهزاد سلامی)، آلوارو خیمنز (مهدی هاشم نژاد)، محمد قنبری (علی شجاعی) و حامد پاکدل (امیر ابراهیمزاده).
شاگردان پاکو خمز در نیمه نخست با ارائه بازی حساب شده و تهاجمی، موقعیتهای متعدد گلزنی روی دروازه حریف ایجاد کردند.
کادرفنی در نیمه دوم، تعویضهای زیادی انجام داد و اکثر بازیکنان را در این بازی محک زد.
تراکتور در نیمه دوم سه گل از حریفش دریافت کرد و تلاشهای بازیکنان برای جبران نتیجه بیثمر ماند.
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