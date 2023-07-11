  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

مدیرعامل شرکت عمران چیتگر خبر داد؛

برگزاری لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس

برگزاری لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر گفت: هیجان و انرژی بالای بسکتبال سه نفره، باعث شد تا این بازی گروهی نقش مهمی در توسعه ورزش‌های همگانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی، با بیان اینکه برنامه‌ریزی سازنده برای اوقات فراغت جوانان و توسعه فرهنگ ورزش همگانی، نیاز به همراهی تمامی ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی دارد، گفت: با همکاری فدراسیون بسکتبال ایران، لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است که با استقبال بی‌نظیر شهروندان، گردشگران و ورزشکاران عزیز مواجه شده است.

وی با بیان اینکه از گسترش بسکتبال خیابانی بین جوانان تا پذیرش رشته بسکتبال سه نفره در فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) زمان زیادی نمی‌گذرد؛ گفت: هیجان و انرژی بالای این بازی گروهی، باعث شد تا بسکتبال سه نفره نقش مهمی در توسعه ورزش‌های همگانی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های ویژه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگرپذیر، توجه ویژه به توسعه گردشگری سلامت‌محور و گردشگری ورزشی بوده و در این راه در کنار فدراسیون‌های ورزشی، تلاش کرده‌ایم تا ورزش و هیجان را جزئی از برنامه‌های فرهنگی مجموعه قرار دهیم.

وی ادامه داد: در راستای همین مأموریت، با همکاری فدراسیون بسکتبال ایران، لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است که با استقبال بی‌نظیر شهروندان، گردشگران و ورزشکاران عزیز مواجه شده است.

صالحی افزود: برنامه‌ریزی سازنده برای اوقات فراغت جوانان و توسعه فرهنگ ورزش همگانی، نیاز به همراهی تمامی ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی دارد و باید در این مسیر حتماً به علاقمندی جوانان توجه ویژه داشت.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر تاکید کرد: دریاچه شهدای خلیج فارس با در اختیار داشتن فضاهای متعدد آماده برگزاری رویدادهای ورزشی گروهی و انفرادی است تا ضمن تعهد به نقش خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، اوقات خوشی را برای شهروندان و گردشگران عزیز مهیا کند.

کد مطلب 5834196
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها