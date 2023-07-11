برگزاری لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی، با بیان اینکه برنامه‌ریزی سازنده برای اوقات فراغت جوانان و توسعه فرهنگ ورزش همگانی، نیاز به همراهی تمامی ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی دارد، گفت: با همکاری فدراسیون بسکتبال ایران، لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است که با استقبال بی‌نظیر شهروندان، گردشگران و ورزشکاران عزیز مواجه شده است.

وی با بیان اینکه از گسترش بسکتبال خیابانی بین جوانان تا پذیرش رشته بسکتبال سه نفره در فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) زمان زیادی نمی‌گذرد؛ گفت: هیجان و انرژی بالای این بازی گروهی، باعث شد تا بسکتبال سه نفره نقش مهمی در توسعه ورزش‌های همگانی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های ویژه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگرپذیر، توجه ویژه به توسعه گردشگری سلامت‌محور و گردشگری ورزشی بوده و در این راه در کنار فدراسیون‌های ورزشی، تلاش کرده‌ایم تا ورزش و هیجان را جزئی از برنامه‌های فرهنگی مجموعه قرار دهیم.

وی ادامه داد: در راستای همین مأموریت، با همکاری فدراسیون بسکتبال ایران، لیگ ملی بسکتبال سه نفره در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است که با استقبال بی‌نظیر شهروندان، گردشگران و ورزشکاران عزیز مواجه شده است.

صالحی افزود: برنامه‌ریزی سازنده برای اوقات فراغت جوانان و توسعه فرهنگ ورزش همگانی، نیاز به همراهی تمامی ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی دارد و باید در این مسیر حتماً به علاقمندی جوانان توجه ویژه داشت.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر تاکید کرد: دریاچه شهدای خلیج فارس با در اختیار داشتن فضاهای متعدد آماده برگزاری رویدادهای ورزشی گروهی و انفرادی است تا ضمن تعهد به نقش خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، اوقات خوشی را برای شهروندان و گردشگران عزیز مهیا کند.