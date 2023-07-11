به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز سه‌شنبه در همایش ملی چادرهای آسمانی که در سالن همایش شهید علی هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجاب یک ضرورت شرعی، واجب الهی و یک امر قانونی است و کشف آن حرام شرعی و سیاسی است.

وی افزود: با توجه به اینکه دشمنان ما در حوزه عفاف و حجاب برای کشف حجاب و بدحجابی با برنامه‌ریزی حضور دارند، مقام معظم رهبری به مسئولان و دست‌اندرکاران دولت تاکید کرد که حتماً باید با برنامه، نقشه و راه مناسب در این حوزه ورود کنند.

فرمانده انتظامی خوزستان بر ضرورت انجام کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد و افزود: یکی از کارهای فرهنگی برگزاری همایش‌هایی همانند همایش چادرهای آسمانی است که به دنبال ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

سردار میرفیضی افزود: اهداف همایش چادرهای آسمانی تحکیم بنیاد خانواده، تبیین پیامدها و آسیب‌های بد حجابی در جامعه و تجلیل از فعالان حوزه عفاف حجاب است.

وی گفت: با توجه به اینکه پلیس در حوزه برقراری نظم و امنیت و بر اساس وظایف قانونی مسئول حراست و حفاظت از کرامت و شخصیت زنان ایران اسلامی است با اقتدار و تمام وجود در مقابل هنجارشکنان و قانون‌شکنان خواهد ایستاد.