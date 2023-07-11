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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

فرمانده انتظامی خوزستان تاکید کرد؛

ضرورت انجام کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب

ضرورت انجام کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان با تاکید بر ضرورت انجام کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب گفت: پلیس با اقتدار و تمام وجود در مقابل هنجارشکنان و قانون‌شکنان خواهد ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز سه‌شنبه در همایش ملی چادرهای آسمانی که در سالن همایش شهید علی هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجاب یک ضرورت شرعی، واجب الهی و یک امر قانونی است و کشف آن حرام شرعی و سیاسی است.

وی افزود: با توجه به اینکه دشمنان ما در حوزه عفاف و حجاب برای کشف حجاب و بدحجابی با برنامه‌ریزی حضور دارند، مقام معظم رهبری به مسئولان و دست‌اندرکاران دولت تاکید کرد که حتماً باید با برنامه، نقشه و راه مناسب در این حوزه ورود کنند.

فرمانده انتظامی خوزستان بر ضرورت انجام کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد و افزود: یکی از کارهای فرهنگی برگزاری همایش‌هایی همانند همایش چادرهای آسمانی است که به دنبال ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

سردار میرفیضی افزود: اهداف همایش چادرهای آسمانی تحکیم بنیاد خانواده، تبیین پیامدها و آسیب‌های بد حجابی در جامعه و تجلیل از فعالان حوزه عفاف حجاب است.

وی گفت: با توجه به اینکه پلیس در حوزه برقراری نظم و امنیت و بر اساس وظایف قانونی مسئول حراست و حفاظت از کرامت و شخصیت زنان ایران اسلامی است با اقتدار و تمام وجود در مقابل هنجارشکنان و قانون‌شکنان خواهد ایستاد.

کد مطلب 5834206

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    نظرات

    • IN ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      2 2
      پاسخ
      درمورد حجاب باید عملی کنند حرف زدن کافی نیست برخورد کنند جلوشون را بگیرنند

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