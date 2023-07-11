سانحه برای هواپیمای مسافربری در سومالی/ چندین نفر زخمی شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آل اَفریکا»، بر اثر فرود سخت یک فروند هواپیمای مسافربی در فرودگاه بین المللی موگادیشو پایتخت سومالی، چندین نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، یک هواپیمای مسافربری صبح امروز سه شنبه در فرودگاه بین المللی «آدن آده» (Aden Adde) واقع در موگادیشو به صورت سختی بر زمین نشست.

به گفته مقامات هوانوردی، هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی «هالا» (Hala) از پایتخت پونتلند آمده و هنگام فرود از باند خارج شد.

گزارش ها حاکی از آن است که در اثر این سانحه تعدادی از مسافران زخمی شدند که به بیمارستان منتقل شده اند.

در همین ارتباط، خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار فیلمی از این حادثه در این خصوص اعلام کرد: یک فروند هواپیما حامل ۳۰ مسافر و ۴ خدمه هنگام فرود در فرودگاه بین المللی موگادیشو پایتخت سومالی سقوط کرد. در پی این حادثه شماری مجروح شدند.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.