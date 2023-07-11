برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی گلبال نابینایان و کم بینایان بانوان

آمنه غلام ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان کشور برگزاری مرحله چهاردهم اردوی آمادگی تیم ملی گلبال نابینایان و کم بینایان بانوان را به استان کردستان واگذار کرده است.

وی افزود: براین اساس، چهاردهمین مرحله تمرینات آمادگی ملی پوشان تیم گلبال نابینایان و کم بانوان ایران به مدت ۱۰ روز طی روزهای ۲۵ تیر لغایت سوم مرداد ماه به میزبانی استان کردستان و در سالن خانه گلبال نابینایان و کم بینایان شهر سنندج برگزار می‌شود.

غلام ویسی خاطرنشان کرد: ۹ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در چهاردهمین اردوی آمادگی تیم ملی گلبال نابینایان و کم بینایان بانوان حضور دارند و تمرینات آمادگی خود را زیر نظر «طیبه ملکی» سرمربی تیم ملی برگزار خواهند کرد.

وی افزود: «ریزان دژآهنگ» بانوی کردستانی عضو تیم ملی گلبال بانوان ایران نیز با دعوت سرمربی تیم به مرحله جدید تمرینات آمادگی ملی پوشان دعوت شده است.

غلام ویسی خاطرنشان کرد: تیم ملی گلبال بانوان ایران خود را برای حضور موفق در چهارمین دوره مسابقات پاراآسیایی که قرار است از ۳۰ مهر لغایت ششم آبان ماه امسال به میزبانی شهر هانگژو در چین برگزار شود، آماده می‌کند.