به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ملایی زمانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای کلانشهر اهواز اظهار کرد: حرف شورا، حرف دل مردم است زیرا مردم خروجی عملکرد شهرداری را میگویند و عملکرد شورای شهر و شهرداری را قضاوت میکنند.
وی با بیان اینکه وقتی میگوئیم شورا هستیم بدان معنی نیست که از شهرداری هم جدا هستیم، تصریح کرد: ما یک مجموعه هستیم که میخواهیم سلامت و سرسبزی را به مردم هدیه کنیم، هدف این است که مردم از در شهر زندگی کردن خود رضایت نسبی داشته باشند.
ملایی زمانی با بیان اینکه شهردار نماینده عملکرد شهرداری است، تصریح کرد: اگر از شهردار سوال پرسیده میشود، نشان از آن دارد که ممکن است بدنه شهرداری در قوانین و حرکت خود در برخی جاها دچار کمی و کاستیهایی شده باشد، اما آیا مرتب باید بگوییم شهردار؟ این بدنه شهرداری است که باید حرکت کند؛ لذا روی سخن بنده با بدنه شهرداری اعم از شهردار، معاونانش، رؤسای مناطق، رؤسای سازمانها و بقیه اشخاصی است که در شهرداری حضور دارند.
وی عنوان کرد: بدنه شهرداری اهواز با درصد کم و زیادی تغییر تقریباً ثابت است، درست است که شهردار میتواند مدیریت کند و کار انجام دهد اما اگر بدنه شهرداری قرار است کاری را انجام دهد باید یک دغدغه ویژه داشته باشد تا بتوانیم کارها را بهتر انجام دهیم؛ لذا باید این فرهنگ را در خودمان ایجاد کنیم که دغدغه داشته باشیم و سرعت کارها را بیشتر کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای کلانشهر اهواز با بیان اینکه یک عده از افراد دچار افسردگی سازمانی شده و حرکت نمیکنند، عنوان کرد: مدیران درجه ۲ و درجه ۳ باید این موضوعات را شناسایی کنند، ما در این مسئله کنار آنها هستیم.
ملایی زمانی تاکید کرد: ما در تقابل با یکدیگر نیستیم و اگر سوالی پرسیده میشود به معنای تقابل نیست، شاید در برخی موضوعات گزنده باشند اما این گزشها سبب میشود که سیستم حرکت کرده و رشد پیدا کند؛ اگر این کارها را انجام ندهیم، خستگی سازمانی که ایجاد شده از این مقدار بیشتر میشود و با وجود امکانات و تلاشهای فراوان اما نارضایتی مردم ایجاد خواهد شد.
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