قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور فراخواند

شاهو ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی فدراسیون قایقرانی برنامه دور جدید تمرینات ملی پوشان روئینگ بزرگسالان کشور در دو بخش آقایان و بانوان به منظور حضور موفق در مسابقات بازی‌های آسیایی اعلام شد.

وی افزود: بیست و یکمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ ایران با حضور ۱۰ پاروزن از یکشنبه ۱۸ تیر در دریاچه آزادی تهران آغاز شده و تا چهارم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

ناصری خاطرنشان کرد: با دعوت سرمربی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور «شیرزاد قادری» قایقران صاحب عنوان کردستانی در این مرحله از اردوی ملی پوشان حضور پیدا خواهد کرد.