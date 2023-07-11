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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۳

رئیس هیئت قایقرانی کردستان:

قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور فراخواند

قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور فراخواند

مریوان - رئیس هیئت قایقرانی کردستان گفت: «شیرزاد قادری» قایقران کردستانی به اردوی ملی پوشان روئینگ بزرگسالان کشور دعوت شد.

شاهو ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی فدراسیون قایقرانی برنامه دور جدید تمرینات ملی پوشان روئینگ بزرگسالان کشور در دو بخش آقایان و بانوان به منظور حضور موفق در مسابقات بازی‌های آسیایی اعلام شد.

وی افزود: بیست و یکمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ ایران با حضور ۱۰ پاروزن از یکشنبه ۱۸ تیر در دریاچه آزادی تهران آغاز شده و تا چهارم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

ناصری خاطرنشان کرد: با دعوت سرمربی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور «شیرزاد قادری» قایقران صاحب عنوان کردستانی در این مرحله از اردوی ملی پوشان حضور پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5834224

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