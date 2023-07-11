به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در مورد تغییر در کادر فنی تیم ملی والیبال گفت: ما یک تورنمنت را ارزیابی نمی‌کنیم. روزی که عطایی کار را شروع کرد رنکینگ ایران در جایگاه دوازدهم بود، اما الان در جایگاه دهم هستیم. درست است که تعداد باخت‌های ما بالا بود اما آیا شرایط ما عادلانه بود؟ حتی عطایی خودش هم نمی‌دانست به چه کسی ویزا می‌دهد که در آخر خودش هم از حضور در آمریکا حضور پیدا نکرد.

وی اظهار داشت: فدراسیون و کادر فنی از همه ظرفیت‌های والیبال استفاده می‌کند. با هیچ کدام از بازیکنانی که در ۲۰ سال گذشته برای والیبال زحمت کشیدند زاویه نداریم. اما آیا به اندازه ظرفیت والیبال، این رشته حمایت شده است. در همین چند وقت ۲ میلیارد پول بلیط دادیم. ما نیاز به حمایت جدی از سوی دولت و کمیته ملی المپیک داریم.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: تیم ما قرار است بعد از بازی‌های آسیایی راهی برزیل شود، بدون بلیط بیزینس این امکان پذیر نیست چرا که وقت کمی هم داریم. ما همه نقاط ضعف والیبال را بررسی می‌کنیم. امسال مسابقات مهمی پیش رو داریم

داورزنی با بیان اینکه اولویت والیبال ایران کدام مسابقات است، اظهار داشت: برای کاروان ایران بازی‌های آسیایی اهمیت زیادی دارد. از طرفی حضور در این مسابقات سربازی بازیکنان را برطرف می‌کند که الان دغدغه برخی بازیکنان است، از آن طرف به فاصله چهار روز در انتخابی المپیک باید شرکت کنیم، البته این موضوع تنها مختص به ما نیست و چهار کشور آسیایی هم همین شرایط را دارد.

وی در مورد ابقای عطایی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: با نظر عطایی به دنبال جذب یک مربی خارجی هستیم، کادر فنی حمایت می‌شود و تقویت هم خواهد شد. مردم دغدغه باخت تیم‌های ملی را دارند و ما باید آن‌ها را برطرف کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال در حمایت از جوانان والیبال اظهار داشت: قسمتی از این اتفاقات در باشگاه‌ها می‌افتد. بازیکن از شهریور تا سال آینده در اختیار باشگاه‌هاست. من وظیفه دارم عملکرد تیم ملی را بازنگری کنم. من مبتنی بر واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرم. اولین نفری هستم که در مورد نقص فدراسیون از همه عذرخواهی کردم. و پشت کادر فنی هم پنهان نمی‌شویم.

وی در مورد حضور افراد در آمریکا عنوان کرد: حضور همه در آمریکا ضروری بود. کم تعدادترین کاروان تیم ملی والیبال ایران بودیم، تعداد آنها ۲۳ نفر بودند که دو نفر هم در آمریکا به ما اضافه شدند. ما اگر می‌توانستیم به آمریکا نمی‌رفتیم اما چون فدراسیون جهانی میزبان بود مجبور بودیم برویم. در نهایت فدراسیون جهانی یک امتیاز ویژه برای ما در نظر گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که بهتر نبود پول نفراتی که به آمریکا اعزام شدند، گفت: ما در آمریکا تنها بازی نداشتیم، بلکه مسائلی وجود داشت که نیاز به فردی داشتیم که به مسائل بین‌الملل آگاه باشد. اکبر محمدی درگیر تیم ملی بود. مگر فدراسیون پول زیادی دارد که آدم اضافه بفرستند. خزانه‌دار هم به خاطر این موضوع اعزام شد که پاسپورت چهار نفر بازیکنان در فرانکفورت دچار مشکل شد و نیاز بود یک سرپرست کنار آنها باشد.

داورزنی در مورد علت بستن کامنت‌ها در فضای مجازی عنوان کرد: سایت فدراسیون باز است و نقطه نظرات مردم و کارشناسان دیده می‌شود. وقتی تیم در یک تورنمنت است و انتقاد با توهین فرق می‌کند. بازیکنان ما بسیار احساسی هستند. فدراسیون از نقطه نظرات کارشناسان و منتقدان سازنده استقبال می‌کند. اما فضای مجازی در این دو هفته نسبت به بازیکنان تیم ملی و سرمربی ملتهب بود و ما خواستیم که آرامش در فضای مجازی حفظ شود.

رئیس فدراسیون داورزنی در مورد صعود به المپیک پاریس خاطرنشان کرد: من به صراحت قول می‌دهم والیبال ایران در المپیک حضور خواهد داشت. نقاط ضعف برطرف می‌شود. دعا می‌کنم مصدوم نداشته باشیم. سرمایه‌های ما همین بازیکنان هستند و از وضعیت بازیکنان مصدوم خودم متأثر شدم.