ابقای عطایی تصمیم درستی بود/ تیم ملی همان هفته اول قافیه را باخت

امیر حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت والیبال ایران و عملکرد تیم در لیگ ملتهای والیبال گفت: متأسفانه نتایجی که تیم ملی کسب کرد در شأن والیبال ایران نبود. تیم ملی از همان هفته اول نشان داد برای این مسابقات آماده نیست. اکثر تیمها در هفته اول با ترکیب اصلی به میدان نمیآیند و تیم ملی هم میتوانست چنین شرایطی داشته باشد. تیم ملی در همان هفته اول قافله بازی را باخت و این روند در هفته دوم هم ادامه پیدا کرد. متأسفانه مشکلاتی که برای تیم در هفته سوم رقابتها به وجود آمد باعث شد آنها تمرکز کافی نداشته باشند.
وی به علت ضعف تیم ملی در این رقابتها اشاره کرد و افزود: تیم باید با بهترین نفرات به این مسابقات اعزام میشد و اگر هم هدف تغییر نسل است باید یکی دو بازیکن را تغییر میدادیم نه اینکه کل ترکیب تیم تغییر میکرد. به هر حال در ایران نتیجه حرف اول را میزند و کادر فنی باید به این موضوع توجه میکرد. فکر میکنم مشکل از جای دیگر بود و باید ضعف تیم ملی واکاوی شود.
بازیکن سابق والیبال ایران در واکنش به صحبتهای بهروز عطایی مبنی بر اینکه "تیم ایران در خوشبینانهترین حالت جزو هشت تیم برتر جهان است" گفت: من سوالم از سرمربی تیم ملی این است که هدف حضور در این رقابتها چه بود؟ مگر قرار نبود تیم ملی در این تورنمنت با ارائه بازیهای جذاب دل هواداران را شاد کند؟ شرایطی است که آیندگان همه به سمت فوتبال میروند و والیبال با ارائه بازیهای جذاب این انگیزه را به نسل آینده میدهد تا به این سمت کشیده شوند.
وی ادامه داد: ما در تاریخ لیگ جهانی جایگاه چهارمی هم داشتیم و نباید با این حرفها که در خوشبینانهترین حالت ممکن هشتم جهان باشیم، خودمان را گول بزنیم. ژاپن با سرمایهگذاری که انجام داد یکی از بهترین تیمهای این دوره لیگ ملتها بود.
حسینی در مورد ابقای عطایی در تیم ملی گفت: به نظرم تصمیم درستی گرفته شد. ما دو تورنمنت مهم پیش رو داریم و نمیتوانیم مربیای به تیم ملی بیاوریم که آشنایی با بازیکنان ندارد و زمان میبرد تا به شناخت کافی برسد. بنابراین ابقای عطایی تصمیم درستی بود ولی معتقدم باید کادر او تقویت شود تا در این راه به او کمک کنند. آوردن مربی خارجی بازگشت به عقب است و باعث سرکوب مربیان ایرانی میشود! زمان اعتماد به کادر فنی همین الان است و باید شرایط را برای او فراهم کنند.
بازیکن سابق والیبال ایران در مورد انتخاب بازیکنان تیم ملی هم تاکید کرد: این موضوع به طرز تفکر و سلیقه مربی برمیگردد، بازیکنان ایران همگی در یک سطح هستند و انتخاب از بین آنها کار سختی بود. به نظرم باید تعاملی بین کادرفنی و بازیکنان ایجاد میشد و از تمام ظرفیت والیبال ایران استفاده میکردند.
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