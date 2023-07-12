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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

امیر حسینی در گفت‌وگو با مهر:

ابقای عطایی تصمیم درستی بود/ تیم ملی همان هفته اول قافیه را باخت

ابقای عطایی تصمیم درستی بود/ تیم ملی همان هفته اول قافیه را باخت

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران معتقد است در شرایط فعلی ابقای بهروز عطایی به عنوان سرمربی ایران تصمیم درستی بود.

امیر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت والیبال ایران و عملکرد تیم در لیگ ملت‌های والیبال گفت: متأسفانه نتایجی که تیم ملی کسب کرد در شأن والیبال ایران نبود. تیم ملی از همان هفته اول نشان داد برای این مسابقات آماده نیست. اکثر تیم‌ها در هفته اول با ترکیب اصلی به میدان نمی‌آیند و تیم ملی هم می‌توانست چنین شرایطی داشته باشد. تیم ملی در همان هفته اول قافله بازی را باخت و این روند در هفته دوم هم ادامه پیدا کرد. متأسفانه مشکلاتی که برای تیم در هفته سوم رقابت‌ها به وجود آمد باعث شد آن‌ها تمرکز کافی نداشته باشند.

وی به علت ضعف تیم ملی در این رقابت‌ها اشاره کرد و افزود: تیم باید با بهترین نفرات به این مسابقات اعزام می‌شد و اگر هم هدف تغییر نسل است باید یکی دو بازیکن را تغییر می‌دادیم نه اینکه کل ترکیب تیم تغییر می‌کرد. به هر حال در ایران نتیجه حرف اول را می‌زند و کادر فنی باید به این موضوع توجه می‌کرد. فکر می‌کنم مشکل از جای دیگر بود و باید ضعف تیم ملی واکاوی شود.

بازیکن سابق والیبال ایران در واکنش به صحبت‌های بهروز عطایی مبنی بر اینکه "تیم ایران در خوشبینانه‌ترین حالت جزو هشت تیم برتر جهان است" گفت: من سوالم از سرمربی تیم ملی این است که هدف حضور در این رقابت‌ها چه بود؟ مگر قرار نبود تیم ملی در این تورنمنت با ارائه بازی‌های جذاب دل هواداران را شاد کند؟ شرایطی است که آیندگان همه به سمت فوتبال می‌روند و والیبال با ارائه بازی‌های جذاب این انگیزه را به نسل آینده می‌دهد تا به این سمت کشیده شوند.

وی ادامه داد: ما در تاریخ لیگ جهانی جایگاه چهارمی هم داشتیم و نباید با این حرف‌ها که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هشتم جهان باشیم، خودمان را گول بزنیم. ژاپن با سرمایه‌گذاری که انجام داد یکی از بهترین تیم‌های این دوره لیگ ملت‌ها بود.

ابقای عطایی تصمیم درستی بود/ تیم ملی همان هفته اول قافیه را باخت

حسینی در مورد ابقای عطایی در تیم ملی گفت: به نظرم تصمیم درستی گرفته شد. ما دو تورنمنت مهم پیش رو داریم و نمی‌توانیم مربی‌ای به تیم ملی بیاوریم که آشنایی با بازیکنان ندارد و زمان می‌برد تا به شناخت کافی برسد. بنابراین ابقای عطایی تصمیم درستی بود ولی معتقدم باید کادر او تقویت شود تا در این راه به او کمک کنند. آوردن مربی خارجی بازگشت به عقب است و باعث سرکوب مربیان ایرانی می‌شود! زمان اعتماد به کادر فنی همین الان است و باید شرایط را برای او فراهم کنند.

بازیکن سابق والیبال ایران در مورد انتخاب بازیکنان تیم ملی هم تاکید کرد: این موضوع به طرز تفکر و سلیقه مربی برمی‌گردد، بازیکنان ایران همگی در یک سطح هستند و انتخاب از بین آن‌ها کار سختی بود. به نظرم باید تعاملی بین کادرفنی و بازیکنان ایجاد می‌شد و از تمام ظرفیت والیبال ایران استفاده می‌کردند.

کد مطلب 5834596
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • ..... AE ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      27 6
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      خودتان را گول نزنید عطایی در حد تیم ملی نیست ،ایشان هنوز دارند درس می آموزند ،میدان های جهانی جای کسب تجربه و کار آموزی نیست ،پای حیثیت ملی در میان است بچه بازی که نیست ،این هم مثل بقیه مدیریت های شاخص تان کردید ،از متحجر بودنت دست بردارید بس کنید ،حیا کنید
    • صادق IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      11 2
      پاسخ
      بااین تفکرات مدیریتی ده باردیگه بریم میدون دست خالی برمیگردیم،،چون هم افکاربازیگران وهم مربیان بازنده بودن است
    • حاجی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      14 2
      پاسخ
      عطایی یک مربی در حد لیگ برتری کشور است و افتخارات جهانی با تیم های ملی کشورهای دیگر ندارد. آیا قابل قیاس با مربیان جهانی با کارنامه های قابل قبول می تواند باشد؟ حتی اگر سه ماه مانده به تورنمنت بعدی هم بیاید خوب است. مگر شناخت بازیکن چقدر زمان می برد؟ یک مربی حرفه ایطی یک ماه تمرینات متوالی همه را می
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      14 1
      پاسخ
      با عطایی ومربی داخلی ره به جایی نخواهیم برد ،پسرفت مشهوده
    • علی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      15 1
      پاسخ
      چیه دوباره اینو گذاشتن .هیچ سواد والیبال نداره .
    • پرهام IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      10 0
      پاسخ
      اسفندیار در سطح دو باشگاهی شریفی در سطح لیگ ایران بازی میکنن ماشاالله شهروز در سطح تفریحی ،این از استعداد مربی ما اینا با هم جمع بشن امتیازات سعادت رو ک دوتا از مسابقات بازی کرد رو ندارن
    • مصطفی زین الدین IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      6 2
      پاسخ
      مربی خارجی همین فوتبالم همینطور جز این یعنی باخت
    • اسمی ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      3 0
      پاسخ
      چند دوره گذشته نشان داد والیبال ایران در سطح جهانی است و علاقمندان والیبال زیاد شد اگر پیشرفت در مسابقات نکرد ایراد از داورزنی و دارودسته اش است اگر توجه نشود نگرش ها بسمت فوتبال میرود
    • سید IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سلام. ابقای عطایی بسیار اشتباه است . نمیدونم چرا عده ایی اسرار بر ابقا عطایی را دارند. چرا نظر مردم برای شما ارزش ندارد. باور کنید ماهم ورزش می فهمیم. عطایی در حد جهانی نیست. با عطایی نهایت سوم آسیا بشیم.
    • من بیرانوندم IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      3 0
      پاسخ
      عطایی اصلأ در حد تیم ملی نیست بسیار از لحاظ فنی ضعیف ومستاصل هستش...

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