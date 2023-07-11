عباس میرحسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ ملتهای والیبال گفت: نتیجهای که تیم ملیکسب کرد اصلاً قابل قبول نبود؛ ما قصد انتقاد یک طرفه نداریم اما باید واقعیت را قبول کرد. تیم ملی در این دوره از رقابتها خیلی ضعیف کار کرد و به نظرم باید آسیب شناسی شود که چه اتفاقاتی رخ داد که والیبال ایران به اینجا رسید که از ۱۲ بازی ۱۰ شکست کسب کرد. ایران در این رقابتها دو پیروزی مقابل چین و آلمان به دست آورد که چین از دور رقابتها حذف شد.
چرا در هفته دوم و سوم تیم ضعیف کار کرد؟
وی گفت: بدون شک این نتیجه ضعیف باید به درستی آسیبشناسی شود. ما قبل از شروع مسابقات بازی تدارکاتی نداشتیم و نتایجی که در هفته اول به دست آمد به خاطر نبود بازیهای تدارکاتی بود. اما در هفته دوم و سوم چرا این اتفاق افتاد و تیم ضعیف کار کرد؟ اگر قصد داریم والیبال در مسیر پیشرفت قرار بگیرد باید واقعیت را ببینیم. مردم نسبت به والیبال علاقه دارند و انتظارات از این رشته بالاست.
بدون برنامه به میدان رفتیم
مربی والیبال ایران در مورد ضعف تیم ملی گفت: اگر یک تیم با برنامه و هدف باشد میتواند نقاط ضعف را آرام، آرام برطرف کند. من معتقدم تیم ملی بدون برنامه و هدف به میدان میرفت. درست است که هفته سوم به خاطر کارشکنی و عدم صدور ویزا تیم بهم ریخت و نتوانست نتیجه بگیرد اما ضعف تیم ملی در هفتههای اول و دوم هم بود. تیم ما شکل تیمی کامل نداشت. بدون تعارف فدراسیون و کادر فنی باید بپذیرند تیم مشکلات زیادی دارد و باید برای آینده شرایط بهتر شود چرا که مسابقات زیادی پیش رو داریم. تخریب کردن کاری ندارد. باید همه دست به دست هم بدهیم مشکلات والیبال را حل کنیم.
عطایی خویشتندار باشد و انتقادات را بپذیرد
میرحسینی تأکید کرد: عطایی دوست صمیمی من است اما من به صراحت به او میگویم نتایج تیم خوب نبوده است و باید این مشکل را حل کنند. تیم ملی در دریافت و حمله بعد از دریافت ضعیف عمل کرد و اگر از الان به این مشکلات توجه نکنیم در مسابقات پیش رو وضعیت بدتری خواهیم داشت. سرمربی تیم اولین نفری است که باید در مورد نتایج تیم پاسخگو باشد، سرمربی تیم ملی باید خویشتن دار باشد و انتقادات را بپذیرد. گاهی اوقات به بازیکن و سرمربی توهین میشود که این اصلاً درست نیست.
مردم احساسی نیستند و از والیبال توقع دارند
میرحسینی در رابطه با صحبتهای سرمربی تیم ملی والیبال عنوان کرد: عطایی باید پاسخگوی نتایجی که به دست آورده باشد و به هیچ عنوان مردم احساسی نیستند و من اصلاً این حرف را قبول ندارم. از ۱۲ بازی که تیم در لیگ ملتها به میدان رفت، ۱۰ بازی شکست خوردیم و این حق هواداران والیبال است که نسبت به آن واکنش نشان دهند. معمولاً تغییر نسل در هر تیمی که رخ میداد با نوساناتی همراه است. والی زاده یا حاجیپور در این رقابتها برای اولین بار در لیگ ملتها به میدان میرود اما عملکرد فوقالعادهای داشت. بهتر بود بازیکنانی چون امیر غفور، بردیا سعادت هم در کنار تیم بودند اما سعادت در بازیهای آخر آن هم به خاطر عدم صدور ویزای اسماعیلنژاد به میدان آمد.
میتوانستیم بازیکنان بهتری انتخاب کنیم
مربی والیبال عنوان کرد: به نظرم بازیکنان بهتری میتوانستیم انتخاب کنیم. میلاد عبادیپور حتماً در این رقابتها باید کنار تیم قرار میگرفت، او در دریافت میتوانست به تیم کمک کند و دست راست سرمربی بود. موسوی بازیکن سرعتی و تأثیرگذار در تیم ملی است اما حضور عبادیپور شکل تیم را شکیلتر میکرد و پل ارتباطی مناسبی با کادرفنی باشد. موسوی خیلی خوب کار کرد اما به نظرم پل ارتباطی خوبی برقرار نشد.
تیم تا هفته دوم ارنج ثابت نداشت
میرحسینی گفت: آمریکا به عنوان یکی از تیمهای پیر محسوب میشود، اما به یک باره همه بازیکنان را کنار نگذاشت و با همه در این رقابتها شرکت کرد، مطمئناً بعد از لیگ ملتها و المپیک نسل طلایی آمریکا عوض خواهد شد اما ما به یک باره همه ترکیب را تغییر دادیم و همین کار را سخت کرد. تیم ملی تا هفته دوم ارنج ثابت نداشت.
جای سرمربی بودم معنوی نژاد را خط نمیزدم
کارشناس والیبال در مورد خط خوردن معنوی نژاد خاطرنشان کرد: شاید من اگر جای عطایی بودم، معنوی نژاد را از ترکیب تیم خط نمیزدم. این بازیکن در باشگاههای آسیا خوب کار کرد و بهترین دریافت کننده باشگاههای آسیا شد. من معتقدم توانمندیهای شریفی از معنوی نژاد بالاتر است اما در مورد صالحی همه میدانستند او مصدوم است.
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