کلاهبرداری اینترنتی با رسید جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش دوچرخه خود در سایت‌های خرید و فروش کالاهای دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: شاکی در ادامه گفت دوچرخه خود را آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به درب منزل ما مراجعه کرد و پس از مشاهده‌ی دوچرخه و توافق نهایی شماره کارت بانکی‌ام را گرفت و با اعلام مشخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت مبلغ مورد نظر در تلفن همراهش کالا را به همراه فاکتور خرید به وی دادم و بعد از بررسی حساب بانکی متوجه کلاهبرداری شدم.

وی افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفاً با مشاهده مشخصات خود در صفحه نمایشگر تلفن همراه متهم و نرم افزار رسیدساز جعلی اقدام به تحویل کالا به مجرم شده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از ۵۰ نفر در روند رسیدگی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضائی این شیاد اینترنتی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مواجهه با شکات پرونده به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت: پس از جلب اعتماد فروشنده و وارد کردن شماره کارت اعلامی در یک نرم افزار همراه بانک اصلی مشخصات شاکی را به دست می‌آوردم و با ورود به اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات وی یک رسید جعلی واریز به فروشندگان نشان می‌دادم و با بهانه‌هایی مثل اختلال در سامانه‌های پیامکی بانک‌ها با تحویل کالا به سرعت از محل خارج می‌شدم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم این پرونده در مجموع حدود هشت میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.