کشف ژنراتور برق قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی،اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان هنگام کنترل محور بندرلنگه به پارسیان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از کامیون یک دستگاه ژنراتور برق خارجی را که فاقد هرگونه اسناد گمرکی و مجوز قانونی برای ورود به کشور بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان با اشاره به ارزیابی کارشناسان اقتصادی ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.