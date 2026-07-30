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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

کشف ژنراتور برق قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در پارسیان

کشف ژنراتور برق قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در پارسیان

پارسیان - فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان گفت: مأموران پلیس در ایستگاه بازرسی لاورچهو یک دستگاه ژنراتور برق خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی،اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان هنگام کنترل محور بندرلنگه به پارسیان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از کامیون یک دستگاه ژنراتور برق خارجی را که فاقد هرگونه اسناد گمرکی و مجوز قانونی برای ورود به کشور بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان با اشاره به ارزیابی کارشناسان اقتصادی ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6903528

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