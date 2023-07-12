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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۷:۲۹

رئیس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

۱۴ مصدوم درپی واژگونی مینی بوس در محور کرمانشاه-روانسر

۱۴ مصدوم درپی واژگونی مینی بوس در محور کرمانشاه-روانسر

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ۱۴ مصدوم درپی واژگونی مینی بوس در محور کرمانشاه-روانسر خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز ۲۱ تیر ماه در محور کرمانشاه به روانسر در پی واژگونی مینی بوس ۱۴ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه نزدیک روستای باباجان ساعت ۴:۴۶ بامداد امروز به وقوع پیوست.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: پس از دریافت گزارش توسط مرکز اورژانس کرمانشاه بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

قلعه سفیدی بیان کرد: ۱۲ مصدوم توسط پنج دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان آیت ا لله طالقانی شهر کرمانشاه منتقل شدند و ۲ نفر از مددجویان در محل درمان شدند.

کد مطلب 5834312

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