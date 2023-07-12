به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: رسانههای ضد انقلاب در روزهای اخیر مجدداً به خبرسازیهای کذب درباره مرگ افراد مختلف بر اثر شکنجه در بازداشتگاهها روی آورده اند.
یکی از این افراد شخصی بود به نام «موسی اسماعیلی» که ادعا شد وی در زندان ارومیه و زیر شکنجه کشته شده است.
موسی اسماعیلی از اعضای یک گروهک تروریستی بوده و در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی که مسلح بوده با مأموران حافظ امنیت درگیر میشود و نهایتاً در جریان این درگیری مسلحانه کشته میشود.
همچنین در یک عملیات رسانهای فریب آمیز دیگر نام فردی با عنوان پیمان گلوانی مطرح شده که مدعی هستند وی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.
پیگیریها نشان میدهد این موضوع نیز از اساس کذب بوده و صحت ندارد.
رسانههای ضد انقلاب در حالی مدعی شدهاند که این فرد زندانی سیاسی (امنیتی) بوده و در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است، که بر اساس پرونده قضائی، این فرد دارای شاکی خصوصی بوده و به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر میبرده است.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در رابطه با جزئیات پرونده پیمان گلوانی گفت: فرد مذکور یک کلاهبردار اینترنتی حرفهای بوده که پروندههای مختلفی در سطح کشور داشته و با قرار وثیقه به زندان معرفی شده بوده است
عتباتی گفت: علیرغم پیگیریهای مکرر، هیچ فردی از اعضای خانواده این متهم برای پیگیری امور پرونده به مرجع قضائی مراجعه نمیکرد.
وی افزود: متهم گلوانی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر میبرد و در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲، به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت، ولی متأسفانه به دلیل شدت بیماری فوت میکند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: ادعاها در رابطه با مرگ این فرد بر اثر شکنجه مانند دیگر موارد دروغی که از سوی رسانههای ضد انقلاب مطرح میشود، صحت ندارد و ساخته و پرداخته ذهن دشمنان ملت ایران است.
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