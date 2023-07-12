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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۵۷

سرپرست اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

مشکل سوخت عشایر شهرستان کوهرنگ رفع شد

مشکل سوخت عشایر شهرستان کوهرنگ رفع شد

شهرکرد_سرپرست اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری‌های مجددانه مشکل تامین گاز مناطق عشایری استان رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جامعه عشایری استان جز اقشار مظلوم و آسیب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های سازمان امور عشایر ایران حمایت از عشایر و ارائه خدمات مطلوب به این قشر است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مجددانه صورت گرفته سیلندر گاز مناطق عشایری استان تأمین شد.

محمودی با اشاره به اینکه در همین راستا تعداد سیلندر درخواستی عشایر شهرستان کوهرنگ در مناطق شهرک شهید بهشتی و شیخ علیخان تأمین و ارسال شد بیان داشت: عشایر با مراجعه به این دو مرکز نسبت به دریافت سیلندر گاز مورد نیاز خود اقدام کنند.

کد مطلب 5834391

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    نظرات

    • یونس IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
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      به این آقا بگید قیمت هر سیلندر چنده؟!؟!؟!؟ آیا خدا راضیه یه کپسول به قیمت 120 هزارتومان برسه دست عشایر؟ اونم فقط یه هفته جواب میده؟! عشایر ماهی حدود 500 تومن هزینه گاز میده! علی کریمی هم ماهی 2 میلیون پول گاز میداد! عدالت همین بود؟

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