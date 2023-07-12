مشکل سوخت عشایر شهرستان کوهرنگ رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جامعه عشایری استان جز اقشار مظلوم و آسیب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های سازمان امور عشایر ایران حمایت از عشایر و ارائه خدمات مطلوب به این قشر است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مجددانه صورت گرفته سیلندر گاز مناطق عشایری استان تأمین شد.

محمودی با اشاره به اینکه در همین راستا تعداد سیلندر درخواستی عشایر شهرستان کوهرنگ در مناطق شهرک شهید بهشتی و شیخ علیخان تأمین و ارسال شد بیان داشت: عشایر با مراجعه به این دو مرکز نسبت به دریافت سیلندر گاز مورد نیاز خود اقدام کنند.