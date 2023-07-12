فرصت مجدد انتخاب رشته پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد. ۱۳ هزار و ۴۱ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند.

کلید نهایی آزمون دستیاری پزشکی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ همزمان با انتشار کارنامه آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

داوطلبان مجاز پیش از این فرصت داشتند در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ تیر نسبت به انتخاب ۱۰۰ کد رشته – محل آموزشی مورد علاقه خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد فرصت انتخاب رشته – محل در این آزمون را تمدید کرده است و داوطلبان می توانند از امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ تیرماه نسبت به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل اقدام کنند.

چنانچه داوطلب به هر دلیل در موعد مقرر نسبت به تکمیل و ارسال فرم اینترنتی انتخاب رشته – محل اقدام نکند به منزله انصراف داوطلب از فرآیند انتخاب رشته – محل تلقی شده و فرد مذکور از فرآیند پذیرش حذف خواهد شد.

ظرفیت پذیرش در پنجاهمین دوره دستیاری ۴ هزار و ۶۱۲ نفر است و میزان اعلام نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها به میزان یک هزار و ۲۴۲ نفر اعلام شده است.