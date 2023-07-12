بروجن میزبان ۱۸استان در دوازدهمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان

حجت‌الله شیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان کشور با مشارکت مناطق زاگرس‌نشین به میزبانی بروجن از بیستم تیرماه آغاز شده است.

وی تصریح کرد: این جشنواره تا بیست و دوم تیرماه با حضور هنرمندان ۱۸ استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این جشنواره از ۱۴۰ هنرمند برتر تجلیل می‌شود افزود: برنامه‌ریزی برای برپایی دوازدهمین جشنواره موسیقی مناطق زاگرس‌نشین در اواخر سال ۹۹ انجام شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

شیروانی برگزاری این جشنواره را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری استان عنوان و خاطرنشان کرد: دوازدهمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان کشور با اجرای زنده گروه‌ها از نواحی مختلف و بهره‌مندی تعداد بیشتری از علاقمندان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره در دو بخش تک‌نوازی و گروه‌نوازی است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: از بین آثار دریافتی هفت تک‌نواز در بخش مضرابی، ۶ اثر در بخش مقام‌خوانی و ۶ تک‌نواز در بخش سازهای بادی توانستند به مرحله نهایی این جشنواره راه یابند.