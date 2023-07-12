ثبت نام بیش از ۹۰۰ نفر در مسابقات قرآنی «مدهامتان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: این دوره از مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل، اذان، حفظ کل، مکبری، قرائت نماز، مفاهیم، معارف اهل بیت (ع)، حفظ جز ۳۰ و استعدادیابی برگزار می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم به بخش ویژه کانون‌های مساجد شامل جلسات قرآن کریم، تولیدات هنری و تلاوت نور اشاره کرد و افزود: کسانی که در مرحله کشوری مسابقات مدهامتان در دو دوره گذشته رتبه اول تا سوم را کسب کرده‌اند و یا در مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه در دو دوره گذشته رتبه اول تا پنجم ملی یا بین المللی را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در این جشنواره در همان رشته شرکت کنند.

وی با اشاره به مقاطع سنی شرکت کنندگان در مسابقات گفت: مقاطع سنی کودکان شامل رده سنی زیر هفت سال، نوجوانان شامل رده سنی هفت تا ۱۶ سال، و جوانان شامل رده سنی ۱۷ تا ۳۰ سال می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند ضمن اینکه کودکان زیر هفت سال شرکت کننده در جلسات سنتی قرآن نیز می‌توانند با ارسال اجرای زنده و کوتاه خود در جلسه سنتی قرآن در بخش استعداد یابی شرکت کنند.

حجت الاسلام حیدری در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: ترویج معارف قرآنی در جامعه، توجه به مساجد به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی، تحکیم پیوند مسجد، قرآن و مردم و کشف استعدادهای قرآنی و فراگیری فعالیت‌های قرآنی اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت در این دوره از جشنواره مدهامتان از یکم اردیبهشت آغاز شده و مهلت ثبت نام تا ۳۰ تیر ماه سال جاری ادامه دارد افزود: علاقمندان جهت اطلاع و شرکت در مسابقات می‌توانند به سامانه بچه‌های مسجد به آدرس bachehayemasjed.ir مراجعه کنند.

حجت الاسلام حیدری با اشاره به استقبال گسترده از مسابقات قرآنی مدهامتان و ثبت نام ۹۷۶ نفر در این مسابقات تا این لحظه، از علاقمندان جهت ثبت نام و هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مسابقات دعوت کرد.