مانور امداد و نجات «ولایت» در منطقه شمال شرق کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مانور امداد و نجات ولایت در منطقه عملیاتی شمال شرق کشور با فرض زلزله ۶.۲ ریشتری و با حضور تیمهای تخصصی امداد و نجات استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان خراسان رضوی در بوستان بهار مشهد برگزار شد.
در این مانور که با دستور استاندار خراسان رضوی آغاز شد، نیروهای امدادی و تیمهای ارزیاب اولیه، بستههای غذایی و محمولههای مورد نیاز برای روزهای اولیه بحران و امکانات لجستیکی و خودروی چند منظوره آرگو از طریق بالگردها به محل منتقل شدند و نیروهای امدادی پس از حضور در منطقه با پشتیبانی نیروی انتظامی به برپایی چادرهای اسکان اضطراری و ایجاد اردوگاه اقدام کردند.
پس از اینکه نیروهای انتظامی و تیمهای امدادی در محل حضور پیدا کردند و کار انتقال تجهیزات به منطقه پایان یافت، فرماندهی میدان دستور تشکیل کمیته مفقودین و فوتیها را صادر کرد و نجات فرضی افراد مصدوم انجام شد. در بخش دیگری از مانور سگهای زندهیاب در منطقه حاضر شدند.
در انتها هم عملیات برپایی چادرهای اسکان اضطراری در منطقه آغاز و تجهیز بخشهای مختلف از جمله برقکشی، آبرسانی و برپایی آشپزخانه انجام شد.
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