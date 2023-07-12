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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

مدیر امور منابع آب دماوند خبر داد؛

جاده کشیدن عده ای سودجو در بستر رودخانه «تاررود»

جاده کشیدن عده ای سودجو در بستر رودخانه «تاررود»

دماوند- مدیر امور منابع آب دماوند از جاده کشیدن عده ای سودجو در بستر رودخانه «تاررود» خبر داد و گفت: این دسترسی با دستور قضائی تخریب شد.

مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عده‌ای از سودجویان به منظور ایجاد راه عبوری برای اراضی خود اقدام به احداث جاده دسترسی در بستر رودخانه «تاررود» در محدوده عالیه دره دماوند کرده بودند.

عباسی گفت: با اخذ دستور قضائی و تلاش عوامل بازرسی منابع آب و مشارکت شهرداری دماوند این دسترسی تخریب و بستر رودخانه آزاد سازی شد.

مدیر امور منابع آب دماوند در ادامه افزود: هر گونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه تخلف و با متخلفان، اهتمام جدی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عباسی همچنین از زحمات کلانتری و شهرداری دماوند که در این امر یاری رسان بودند تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5834457

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