به گزارش خبرنگار مهر، امید محبی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان توسعه دستگاههای اجرایی استان بر لزوم رصد و پایش مشکلات دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: معاونت توسعه از معاونتهای کلیدی در دستگاههای اجرایی است و این جایگاه در نظام اداری مهم است.
وی بر اصلاح فرایندها در نظام اداری تاکید کرد و گفت: عدم شفافیت در حوزه اداری منابع مالی و پشتیبانی از جمله مشکلات در حوزه اداری به شمار میرود.
محبی با بیان اینکه معاونت توسعه نقش مهمی را در ایجاد رضایتمندی و یا عدم رضایت ارباب رجوع دارد، گفت: ساماندهی حوزه رفاهی و احترام و توجه به همکاران و کارکنان مسئله مهم است و باید نظام اداری مبتنی بر عدالت باشد.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه در حوزه برق با چالش اساسی روبرو هستیم از ادارات و دستگاههای اجرایی خواست تا نسبت به صرفهجویی مدیریت مصرف برق اقدام کنند و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعت اداری و ۶۰ درصدی در ساعت غیراداری را مهمترین برنامهها برشمرد.
محبی با اشاره به تشکیل کمیته صرفهجویی در ادارات از دستگاههای اداری خواست تا در نه صرفهجویی منابع و افزایش بازدهی برنامهریزی کنند و گفت: متأسفانه هزینه اجرایی دستگاهها بالاست و تفکر کاغذی در ادارات وجود دارد و این فرایند معیوب کارها را دو برابر میکند.
وی با بیان این که این فرایند مدیریتی نیست اما در بدنه کارشناسی وجود دارد خواستار تغییر و بازنگری این فرایند شد.
وی از طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد و نظام جامع پرداخت پاداش در استانداری خبر داد.
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