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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران:

تفکرات دستگاه‌های اداری در مازندران کاغذی است

تفکرات دستگاه‌های اداری در مازندران کاغذی است

ساری- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران هزینه دردستگاه های اجرایی را به دلیل تفکرات کاغذی بالا اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید محبی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان توسعه دستگاه‌های اجرایی استان بر لزوم رصد و پایش مشکلات دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: معاونت توسعه از معاونت‌های کلیدی در دستگاه‌های اجرایی است و این جایگاه در نظام اداری مهم است.

وی بر اصلاح فرایندها در نظام اداری تاکید کرد و گفت: عدم شفافیت در حوزه اداری منابع مالی و پشتیبانی از جمله مشکلات در حوزه اداری به شمار می‌رود.

محبی با بیان اینکه معاونت توسعه نقش مهمی را در ایجاد رضایتمندی و یا عدم رضایت ارباب رجوع دارد، گفت: ساماندهی حوزه رفاهی و احترام و توجه به همکاران و کارکنان مسئله مهم است و باید نظام اداری مبتنی بر عدالت باشد.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه در حوزه برق با چالش اساسی روبرو هستیم از ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواست تا نسبت به صرفه‌جویی مدیریت مصرف برق اقدام کنند و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعت اداری و ۶۰ درصدی در ساعت غیراداری را مهمترین برنامه‌ها برشمرد.

محبی با اشاره به تشکیل کمیته صرفه‌جویی در ادارات از دستگاه‌های اداری خواست تا در نه صرفه‌جویی منابع و افزایش بازدهی برنامه‌ریزی کنند و گفت: متأسفانه هزینه اجرایی دستگاه‌ها بالاست و تفکر کاغذی در ادارات وجود دارد و این فرایند معیوب کارها را دو برابر می‌کند.

وی با بیان این که این فرایند مدیریتی نیست اما در بدنه کارشناسی وجود دارد خواستار تغییر و بازنگری این فرایند شد.

وی از طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد و نظام جامع پرداخت پاداش در استانداری خبر داد.

کد مطلب 5834488

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