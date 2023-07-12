اسامی عکاسان راه یافته به جشنواره عکس «هویت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری نشست داوران نخستین جشنواره عکس هویت تعداد ۶۱ عکس به بخش نمایشگاه این جشنواره عکاسی راه یافته است که قریب به ۷۰ درصد آثار راه یافته به عکاسان شرکت کننده استان مرکزی تعلق دارد.

اسامی ۳۴ عکاس راه یافته به نمایشگاه نخستین جشنواره ملی عکس هویت به این ترتیب اعلام و معرفی شده است:

آزاده خرمی با ۵ عکس، امید آقامحمدی، امید جعفرنژاد، امیر شاه محمدی با دو عکس، امین رحمانی با ۳ عکس، بهزاد سهرابی، پویان شاملی با ۴ عکس، حسین نوبخت، رضا زنگنه، رضا کامران سامانی، روح الله جوانی، ریحانه محمودی، سروش جوادیان با ۲ عکس، سعیدرضا مقصودی با ۴ عکس، سمانه احمدی، سیدمحمد موسوی، علی اصغر یوسفی با ۵ عکس، علی کریمی با ۳ عکس، علی کریمی، سیدعلی حسینی فر، علی نجات بخش با ۲ عکس، علیرضا شفیعی، عباس خوش چشم، عزت الله صوفی با ۲ عکس، مائده صوفی، قدیر وقاری شورجه با ۲ عکس، مجید حجتی، مجید سامانیان با ۲ عکس، محمدرسول حاتم آبادی با ۲ عکس، مریم حسنی، معصومه عبدی، سیدمهرداد شریفی، میناسادات سپه سالار و یاسر محمدخانی با ۳ عکس.

علی اصغر داودابادی فراهانی، فرهاد سلیمانی و محسن راستانی مسئولیت داوری و حمیدرضا مجیدی مسئولیت مدیر اجرایی و جیریایی مسئولیت مدیریت جشنواره را عهده دار هستند.

آئین اختتامیه نخستین جشنواره عکس هویت در استان مرکزی همراه با اعلام نفرات برتر و عکاسان برگزیده و شایسته تقدیر صبح روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۸ در سالن پیامبراعظم استانداری مرکزی با حضور مسئولین استانی و مدیران فرهنگی، هنری برگزار خواهد شد.

مطابق با متن فراخوان نخستین جشنواره عکس هویت علاوه بر ۳ عنوان جایزه برگزیده، ۵ عنوان جایزه تقدیری نیز به عکاسان برگزیده تقدیم خواهد شد.