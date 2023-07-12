به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اخبار اخیر مبنی بر تغییر جایگاه او در هیئت دولت و رفتن از شهرداری تهران به معاونت ویژه ریاست‌جمهوری گفت: بحث جابجایی مطرح نیست، این محبتی است که رئیس‌جمهور به بنده داشته که اگر هیئت دولت آن را تصویب کند وظیفه بیشتری بر عهده من خواهد گذاشت تا به متکدیان، کودکان خیابانی، معتادان متجاهر و سایر آسیب‌های اجتماعی خدمت بیشتری داشته باشم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با حفظ سمت خود به عنوان شهردار تهران این وظیفه به شما محول خواهد شد؟ بیان کرد: بله؛ اگر هیئت دولت این موضوع را تصویب کند، با حفظ سمت، مسئولیتی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به من محول خواهد شد.

زاکانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر بنابراین تکرار اخباری در خصوص استعفای شما از شهرداری تهران صحت ندارد؟ اظهار کرد: این حرف کاملاً غلطی است، کاملاً این موضوع را تکذیب می‌کنم، این شایعات خلاف واقع هستند.

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