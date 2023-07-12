دستگاههای فرهنگی به ماموریت های خود در حوزه عفاف و حجاب عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و تجلیل از فعالان این حوزه با حضور فرماندهان سپاه امام سجاد (ع) و فراجای استان، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان و فعالان حوزه عفاف و حجاب استان به میزبانی فراجا با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب تصریح کرد: حجاب و عفاف دژ مستحکم تحکیم بنیان خانواده در برابر آسیب‌ها است.

وی افزود: حجاب یک واجب و فریضه دینی و اسلامی است که رعایت آن ضروری است و ترویج بی عفتی و بی حجابی خواست و برنامه دشمنان برای تضعیف بنیان خانواده و ارزش‌های دینی و ایرانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام جایگاه و اهمیت ویژه ای برای بانوان قائل است و احترام و تکریم ویژه پیامبر عظیم الشأن اسلام به حضرت فاطمه (س) نمونه بارز آن است.

کامرانی افزود: بر خلاف سیاه نمایی‌ها، زنان در جامعه اسلامی ایران دارای جایگاه رفیعی هستند و حضور پررنگ آنها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و برخورداری آنها از تحصیلات عالیه دانشگاهی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی گفت: ترویج بی حجابی و بی عفتی آسیب‌های بسیاری در پی دارد که ضروری است از آن اجتناب کرد و این موضوع زیبنده جامعه اصیل ایرانی نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار داشت: رعایت حجاب و عفاف علاوه بر ضرورت دینی الزام قانونی دارد و براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت حجاب و عفاف در فضای عمومی جامعه ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت پررنگ‌تر دستگاه‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، افزود: براساس قانون دستگاه‌های اجرایی بسیاری که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌کنند در حوزه حجاب و عفاف مسئولیت خطیری دارند و ضروری است کوتاهی‌های صورت پذیرفته در این زمینه و کاستی‌های گذشته با تولیدات فاخر و اثر گذار و اقدامات ملموس جبران گردد.

کامرانی، تصریح کرد: فرهنگ سازی از نهاد مهم و اثر گذار خانواده در زمینه حجاب و عفاف و انتقال این مهم به فرزندان نقش بسزایی در کاهش ناهنجاری‌ها در حوزه حجاب و عفاف دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مردمی نقش پر رنگی در صیانت از مقوله حجاب و عفاف دارند و ضروری است با برنامه ریزی مناسب بیش از پیش از این ظرفیت بهره گرفت.

وی با اشاره به اقدامات استاندارمحترم استان در حوزه عفاف و حجاب، گفت: تقویت حوزه حجاب و عفاف از اولویت‌های مهم کاری استاندار استان است و در راستای تحقق این مهم جلسات مستمر و متعددی با فعالان این حوزه و مدیران دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، افزود: تقویت و پشتیبانی کامل از ستاد عفاف و حجاب استان از دیگر اقدامات استاندار استان برای صیانت از فریضه دینی حجاب و عفاف بوده است.

وی گفت: ستاد عفاف و حجاب استان با حمایت استاندار به دبیری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی به صورت روزانه و مستمر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سپاه، بسیج، فراجا و گروههای مردمی در حوزه عفاف و حجاب برنامه ریزی، پیگیری و نظارت می‌کنند که با دستاوردهای خوبی همراه بوده است و از ستادهای برتر در سطح ملی است.

کامرانی، خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان‌ها نیز فرمانداران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بسیج امکانات در حوزه عفاف و حجاب تلاش می‌کنند که قابل تقدیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، با تقدیر از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی و فراجا در حوزه عفاف و حجاب، تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، بسیج و فراجای استان تلاش‌های بسیاری در زمینه صیانت از عفاف و حجاب در دستور کار قرار داده اند که قابل تقدیر است.

کامرانی، گفت: دستگاه قضائی و دادستانی استان نیز در کنار مدیریت عالی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی در ماههای اخیر تلاش بسیاری برای صیانت از عفاف و حجاب در دستور کار قرار داده اند که قابل تحسین است.

وی، تصریح کرد: گروههای مردمی نیز اقدامات ملموسی برای تقویت جایگاه عفاف و حجاب در سطح استان انجام داده اند که قابل تقدیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار داشت: در اکثریت شهرستان‌های هرمزگان به واسطه باورهای عمیق دینی عفاف و حجاب از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

در پایان این همایش از بیش از ۳۰ نفر از فعالان حوزه عفاف و حجاب استان شامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی و خانواده معظم شهدا با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است برگزاری آئین گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در هرمزگان و تجلیل از فعالان این حوزه با همکاری سه جانبه استانداری هرمزگان، سپاه امام سجاد (ع) و فراجای استان در دستور کار قرار گرفت.