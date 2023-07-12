ساز و کار مناسبی برای برخورد با دلالان گندم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانجانی موقر ظهر امروز در کارگروه نظارت بر فرآیند توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان همدان اظهار کرد: تهیه و تدوین راهکارهای عملیاتی برای مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و مقابله با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی به ویژه گندم و گوشت از اهداف تشکیل این کارگروه است.

وی با ابراز تأسف از عدم کنترل بازار گندم و ورود سودجویان و دلالان به عرصه خرید و فروش گندم، گفت: در این زمینه اگر فرد متخلف خارج از روال قانونی و با هدف ضربه به نظام اقتصادی کشور گندم خریداری کند و آن گونه که خود می‌خواهد به فروش رساند، از سوی دستگاه قضائی با او برخورد می‌شود و اگر در قالب احتکار و قاچاق عمل کند تعزیرات حکومتی می‌بایست پیگیر شود و با فرد متخلف برخورد کند.

ساز و کار مناسبی برای برخورد با دلالان گندم نیست

دادستان همدان با اشاره به نبود ساز و کار مناسب برای برخورد با دلالان حوزه گندم بیان کرد: متأسفانه هیچ گونه ساز و کار و برنامه‌ریزی مناسبی از سوی اداره کل غله برای کوتاه کردن دست دلالان ارائه نشده، ساز و کاری که در آن وظیفه دستگاه‌های متولی و نحوه مقابله با دلالان تعریف شده باشد.

خانجانی موقر خاطرنشان کرد: برخی مواقع هم به بهانه نامرغوب بودن گندم، محصول کشاورز خریداری نمی‌شود و همین نخریدن ها سبب سوءاستفاده سودجویان شده، چرا که دلالان آن را خریداری و مجدد وارد بازار می‌کنند در حالی که می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب، همان گندم نامرغوب را با شاخص و قیمت متناسب خریداری و بازار را مدیریت کرد.

وی نبود مراکز خرید گندم به تعداد کافی و با پراکندگی مناسب را از دیگر مشکلات پیش روی گندم کاران برشمرد و گفت: باید این مراکز به سهولت برای کشاورزان قابل دسترس باشد تا برای فروش محصول خود با مشکلات متعدد روبرو نشوند.

توقف طرح پلاک‌کوبی دام، زمینه افزایش قاچاق و سرقت در این حوزه شد

دادستان همدان همچنین با گلایه‌مندی از سازمان جهاد کشاورزی و امور دام مبنی بر عدم برنامه‌ریزی نظام مند برای جلوگیری از قاچاق دام زنده، گفت: در مقطعی کوتاه موضوع پلاک‌کوبی دام تا حدودی از سرقت و قاچاق دام جلوگیری می‌کرد اما متأسفانه همین برنامه مناسب هم جدی گرفته نشد و رها شد.