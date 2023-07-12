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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

دادستان همدان: 

ساز و کار مناسبی برای برخورد با دلالان گندم وجود ندارد

ساز و کار مناسبی برای برخورد با دلالان گندم وجود ندارد

همدان-دادستان همدان گفت: متأسفانه هیچ گونه ساز و کار و برنامه ریزی مناسبی از سوی اداره کل غله برای کوتاه کردن دست دلالان ارایه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانجانی موقر ظهر امروز در کارگروه نظارت بر فرآیند توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان همدان اظهار کرد: تهیه و تدوین راهکارهای عملیاتی برای مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و مقابله با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی به ویژه گندم و گوشت از اهداف تشکیل این کارگروه است.

وی با ابراز تأسف از عدم کنترل بازار گندم و ورود سودجویان و دلالان به عرصه خرید و فروش گندم، گفت: در این زمینه اگر فرد متخلف خارج از روال قانونی و با هدف ضربه به نظام اقتصادی کشور گندم خریداری کند و آن گونه که خود می‌خواهد به فروش رساند، از سوی دستگاه قضائی با او برخورد می‌شود و اگر در قالب احتکار و قاچاق عمل کند تعزیرات حکومتی می‌بایست پیگیر شود و با فرد متخلف برخورد کند.

ساز و کار مناسبی برای برخورد با دلالان گندم نیست

دادستان همدان با اشاره به نبود ساز و کار مناسب برای برخورد با دلالان حوزه گندم بیان کرد: متأسفانه هیچ گونه ساز و کار و برنامه‌ریزی مناسبی از سوی اداره کل غله برای کوتاه کردن دست دلالان ارائه نشده، ساز و کاری که در آن وظیفه دستگاه‌های متولی و نحوه مقابله با دلالان تعریف شده باشد.

خانجانی موقر خاطرنشان کرد: برخی مواقع هم به بهانه نامرغوب بودن گندم، محصول کشاورز خریداری نمی‌شود و همین نخریدن ها سبب سوءاستفاده سودجویان شده، چرا که دلالان آن را خریداری و مجدد وارد بازار می‌کنند در حالی که می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب، همان گندم نامرغوب را با شاخص و قیمت متناسب خریداری و بازار را مدیریت کرد.

وی نبود مراکز خرید گندم به تعداد کافی و با پراکندگی مناسب را از دیگر مشکلات پیش روی گندم کاران برشمرد و گفت: باید این مراکز به سهولت برای کشاورزان قابل دسترس باشد تا برای فروش محصول خود با مشکلات متعدد روبرو نشوند.

توقف طرح پلاک‌کوبی دام، زمینه افزایش قاچاق و سرقت در این حوزه شد

دادستان همدان همچنین با گلایه‌مندی از سازمان جهاد کشاورزی و امور دام مبنی بر عدم برنامه‌ریزی نظام مند برای جلوگیری از قاچاق دام زنده، گفت: در مقطعی کوتاه موضوع پلاک‌کوبی دام تا حدودی از سرقت و قاچاق دام جلوگیری می‌کرد اما متأسفانه همین برنامه مناسب هم جدی گرفته نشد و رها شد.

کد مطلب 5834527

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