به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا احمدی شاعر، نمایش‌نامه‌نویس و از نویسندگان شاخص کتاب‌های کودکان و نوجوانان، دیروز سه‌شنبه ۲۰ تیر درگذشت و مراسم تشییع پیکر وی صبح فردا پنجشنبه ۲۲ تیر طبق خواسته‌اش، از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز می‌شود.

احمدرضا احمدی ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۱۹ در کرمان متولد شد و از آغاز دهه ۱۳۴۰ کار فرهنگی خود را در گستره شعر نو بزرگسالان آغاز کرد و به عنوان شاعری از موج نو شعر فارسی در محفل‌های فرهنگی و ادبی شناخته شد، در پایان همین دهه با آشنایی با انتشارات کانون پرورش فکری در زمینه داستان‌های کودکان نیز به تجربه‌آزمایی پرداخت.

احمدرضا احمدی در دهه ۱۳۵۰ به استخدام کانون درآمد و بخش موسیقی این مجموعه را اداره کرد و کارهای باارزشی در زمینه موسیقی کودک یا ادبیات همراه با موسیقی با مدیریت او در کانون پرورش فکری منتشر شد.

کشتی سرگردان در مه دریا، سه گلدان، کبوتر سفید کنار آئینه، سفر در شب، سبد حصیری و فرفره‌های رنگین، مسافران هواپیمای سفید رنگ، در این خانه برای همیشه ماندم، مزرعه گل‌های آفتابگردان، بادهای پاییزی، بادهای بهار و دو کبوتر، باغ بزرگ قدیمی، پرنده‌ای بود که شباهت به هیچ پرنده‌ای نداشت، من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید، اسب و سیب و بهار، پرند، پسرک و قطار، پرواز، سفال، شب یلدا، بر بال اسب سفید، اسب و سیب و بهار، ماهی قرمز ماهی طلایی، سه فرشته با بال‌های طلایی و چشمان آبی، کشتی سرگردان در مه دریا، از جمله کتاب‌های احمدرضا احمدی به‌شمار می‌رود که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری منتشر شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پی درگذشت این هنرمند شاخص عرصه کتاب‌های کودک و نوجوان، یاد و نام او را گرامی می‌دارد و این مصیبت را به تمامی اعضای خانواده او تسلیت می‌گوید.

پیکر زنده‌یاد احمدرضا احمدی طبق خواسته این شاعر و نویسنده از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشییع می‌شود.

این مراسم ساعت ۹ صبح فردا پنج‌شنبه ۲۲ تیر از مقابل مجتمع شهید ملک شامران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا سابق) برگزار می‌شود.