به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخهسواری پیست قهرمانی کشور آقایان با رقابت ۵۸ رکابزن از ۱۵ استان برگزار شد.
در دومین روز مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور پیست آقایان روز سهشنبه ۲۰ تیرماه ۳ مسابقه برگزار شد و رکابزنان برتر کشورمان در مادههای تیم اسپرینت، دور امتیازی و کایرین به رقابت پرداختند.
این دوره از رقابتها با حضور ۵۸ رکابزن از ۱۵ استان برگزار شد که در مجموع امتیاز تیمی استان لرستان توانست با کسب ۷۷۵ امتیاز در رتبه نخست قرار بگیرد.
استان کرمان با ۵۶۰ امتیاز دوم شد و خراسان رضوی به مقام سومی این رقابتها دستیافت.
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