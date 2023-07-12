به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جعفر امیرآبادی‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت بیمه تعاون، اولین شرکت بیمه‌ای است که توسط کنشگران حوزه تعاون کشور، با هدف افزایش سهم بخش تعاون در صنعت بیمه، تأسیس شده است. این تعاونی، موفق به پذیرش در بازار دوم فرا بورس شده و هم‌اکنون سهامش از این طریق خرید و فروش می‌شود.

وی افزود: این تعاونی از طریق فعالیت در فرا بورس، توانسته سهم بخش تعاون را در بازار سرمایه رشد دهد و نیز از مزایای بازار سرمایه جهت توسعه فعالیت و نیل به اهداف خود، استفاده کند.

امیرآبادی‌زاده تصریح کرد: طرح تأسیس شرکت بیمه تعاون در سال ١۳۸۶ با حضور داوطلبانه تعدادی از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی آغاز شد. وی اضافه کرد: بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد تا شرکت بیمه مذکور در قالب تعاونی سهامی‌عام تأسیس گردد و نهایتاً شرکت تعاونی مذکور در ۱۳۹۱ به ثبت رسید.

مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون بیان کرد: شرکت بیمه تعاون با موضوع فعالیت انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی با سرمایه ۲۸۰ میلیارد ریال و تعداد ۴۸۴ نفر سهام‌دار مشتمل بر ۴۳۵ نفر سهام‌دار حقیقی و ۴۹ سهام‌دار حقوقی و تعداد ۱۵۴ نفر اشتغال‌زایی مستقیم، در تاریخ اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۹۲ پروانه خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.

امیرآبادی‌زاده گفت: مفتخریم که با کمک و مشارکت شرکت‌های تعاونی و فعالان و ذی‌نفعان بخش تعاون کشور، چنین شرکتی را در قالب یک «تشکل تعاونی» راه‌اندازی، حمایت و هدایت کنیم و البته ماحصل این اقدام مهم، کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و نیز اثبات قابلیت‌های بی‌بدیل تعاونی‌ها در حوزه تأسیس بیمه‌های تعاونی و جذب و انباشت سرمایه در صنعت بیمه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این شرکت تعاونی، پس از ١۰ سال فعالیت، دارای تعداد ۶۶۴۶ سهام‌دار حقیقی و حقوقی، اشتغال‌زایی ۱۱۷۵ نفر و نیز سرمایه ۵ هزار میلیارد ریال و تعداد ۳۲ شعبه در ۳۱ استان کشور فعال است.