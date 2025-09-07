به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدزاده ظهر امروز یکشنبه در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر خوزستان، بیان کرد: ۴.۸ درصد تعاونیهای کشور در خوزستان فعالیت میکنند و بیش از ۵.۲ اشتغال حوزه تعاون در این استان ایجاد شده است که نشان دهنده قابلیت بسیار بالای تعاونیها در اشتغال است.
به گفته وی، در بهار ۱۴۰۴ بالاترین نرخ بیکاری به نام خوزستان ثبت شده است.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامهریزی تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال در کشور ۳۷۴ طرح به بهره برداری میرسد، تصریح کرد: در هفته تعاون ۲۷ طرح تعاونی در خوزستان افتتاح میشود و میانگین ایجاد اشتغال ۲۵ نفر است که نشان دهنده ساختار منسجمتر در خوزستان است.
احمدزاده اضافه کرد: سرمایه گذاری طرحهایی که در کشور افتتاح میشود ۱۵.۲ همت است که ۱۱.۳ همت آورده اعضای تعاونیها و حدود ۲۶ درصد تسهیلات یا منابع تعاونیهای مالی دیگر است.
وی ادامه داد: ۵۴ درصد تعاونیهای کشور تولیدی هستند و میانگین خوزستان ۶۲ درصد است که نشان میدهد این استان مسیر را درست میرود و وظیفه ما همراهی بیشتر با تعاونیهای خوزستان است.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامهریزی تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر خوزستان در حوزه تولید کار میکند دغدغه اصلی و سرمایه اصلی اش از تعاونی تأمین میشود که این تذکر برای ما دولتیها است.
به گفته احمدزاده، سال گذشته در حوزه تعاونیها ۱۸ میلیارد تزریق شده و حدود پنج درصد منابع کشور به خوزستان تزریق شد.
وی افزود: در سال جاری ۱۵ تعاونی برتر و ۱۱ تعاونی شایسته تقدیر ملی داشتیم که سهم خوزستان دو طرح تعاونی برتر بود.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامهریزی تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بر اساس آخرین محاسباتی که در سال ۸۹ انجام شده بود، سهم تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۲.۹ درصد است و سال گذشته به همت تعاون گران برای ۱۴۰۱ محاسبه صورت گرفت که این میزان به ۵.۲ درصد رسید.
احمدزاده ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور در این بازه تغییرات اندکی در مرکز آمار داشته اما سهم تعاون ۲.۳ درصد افزایش داشته است که نشان میدهد توجه به بخش تعاون به مراتب مهمتر و واجب تر است.
وی با تاکید بر اینکه به تعاونیهای تأمین نیاز توجه ویژه شود، گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همه محدودیتهایی که وجود دارد تلاش میکنیم خدمات شایسته ای به تعاونیها ارائه دهیم.
