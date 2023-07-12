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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

اعلام اجراهای شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

اعلام اجراهای شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

کرمان- اجراهای منطقه پنج شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که قرار است در استان کرمان ‌به عنوان آخرین میزبان این رویداد برگزار شود، ‌اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۲۱ تا ۲۳ تیرماه در استان کرمان به عنوان پنجمین و آخرین منطقه این جشنواره برگزار می‌شود و اجراهای این رویداد هنری هر روز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ است.

فرخ میرزاده (آواز محلی و غریبی‌خوانی کرمان)، عزیز تنها و عبدالله امینی (آواز و دوتار خراسان شرق و جنوب)، مهدی کوچه‌باغی (آربونه و آواز یزد) و خدابخش ناروئی (دونلی سیستان و بلوچستان) ۲۱ تیرماه روی صحنه خواهند رفت.

علی یونس‌زاده (لیکو جنوب کرمان)، حسین رحمت‌الهی (دوتار خراسان رضوی)، خداداد شکل‌زهی (سیستان و بلوچستان)، عبدالعزیز احمدی (دوتار خراسان رضوی) و حبیب قادر آتشگر (سیستان و بلوچستان) در دومین شب از جشنواره در ۲۲ تیرماه اجرا دارند.

حسن دشتی (موسیقی ساربانی کرمان)، جهانگیر عیسی‌پور (ترکه‌بازی و شرمه‌خوانی کرمان)، خالو قنبر راستگو (نی جفتی هرمزگان)، علی محولاتی (دوتار _ خراسان شمالی) و مرتضی کریمی (هرمزگان) ۲۳ تیرماه و در سومین شب جشنواره موسیقی نواحی ایران روی صحنه خواهند رفت.

بخش پژوهش، هر روز از ساعت ۱۰ طبق روال هر ساله جشنواره موسیقی نواحی برگزار و با موضوع‌های «جستاری در روایت‌های موسیقی کرمان» توسط فواد توحیدی، «مردم‌شناسی موسیقی» توسط مرتضی خان‌قیطاقی و «موسیقی زرتشتیان کرمان» توسط آریابرزن غیبی ارائه می‌شود.

بخش منطقه‌ای شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در دو بخش «نشست‌های پژوهشی» و «اجراهای صحنه‌ای» به دبیری محمدعلی مرآتی و در یک گستره ملی به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌های سراسر کشور به صورت غیررقابتی، طی روزهای ششم تا ۲۳ تیر ماه به میزبانی پنج استان گلستان (۶ تا هشتم تیر)، چهارمحال و بختیاری (۱۰ تا ۱۲ تیر)، آذربایجان شرقی (۱۴ تا ۱۶ تیر)، کرمانشاه (۱۷ تا ۱۹ تیر) برگزار شد و کرمان (۲۱ تا ۲۳ تیر) است.

کد مطلب 5834590

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