اعلام اجراهای شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۲۱ تا ۲۳ تیرماه در استان کرمان به عنوان پنجمین و آخرین منطقه این جشنواره برگزار می‌شود و اجراهای این رویداد هنری هر روز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ است.

فرخ میرزاده (آواز محلی و غریبی‌خوانی کرمان)، عزیز تنها و عبدالله امینی (آواز و دوتار خراسان شرق و جنوب)، مهدی کوچه‌باغی (آربونه و آواز یزد) و خدابخش ناروئی (دونلی سیستان و بلوچستان) ۲۱ تیرماه روی صحنه خواهند رفت.

علی یونس‌زاده (لیکو جنوب کرمان)، حسین رحمت‌الهی (دوتار خراسان رضوی)، خداداد شکل‌زهی (سیستان و بلوچستان)، عبدالعزیز احمدی (دوتار خراسان رضوی) و حبیب قادر آتشگر (سیستان و بلوچستان) در دومین شب از جشنواره در ۲۲ تیرماه اجرا دارند.

حسن دشتی (موسیقی ساربانی کرمان)، جهانگیر عیسی‌پور (ترکه‌بازی و شرمه‌خوانی کرمان)، خالو قنبر راستگو (نی جفتی هرمزگان)، علی محولاتی (دوتار _ خراسان شمالی) و مرتضی کریمی (هرمزگان) ۲۳ تیرماه و در سومین شب جشنواره موسیقی نواحی ایران روی صحنه خواهند رفت.

بخش پژوهش، هر روز از ساعت ۱۰ طبق روال هر ساله جشنواره موسیقی نواحی برگزار و با موضوع‌های «جستاری در روایت‌های موسیقی کرمان» توسط فواد توحیدی، «مردم‌شناسی موسیقی» توسط مرتضی خان‌قیطاقی و «موسیقی زرتشتیان کرمان» توسط آریابرزن غیبی ارائه می‌شود.

بخش منطقه‌ای شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در دو بخش «نشست‌های پژوهشی» و «اجراهای صحنه‌ای» به دبیری محمدعلی مرآتی و در یک گستره ملی به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌های سراسر کشور به صورت غیررقابتی، طی روزهای ششم تا ۲۳ تیر ماه به میزبانی پنج استان گلستان (۶ تا هشتم تیر)، چهارمحال و بختیاری (۱۰ تا ۱۲ تیر)، آذربایجان شرقی (۱۴ تا ۱۶ تیر)، کرمانشاه (۱۷ تا ۱۹ تیر) برگزار شد و کرمان (۲۱ تا ۲۳ تیر) است.