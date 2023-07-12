اسماعیل پیرعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این استان جز پنج استان اول در کشور در حوزه اشتغال دانشبنیان با توافقنامههای مشترک در حوزههای توسعه اقتصادی کسب و کار است.
وی تصریح کرد: رویکرد پارک علم و فناوری بسترسازی در خصوص شرکتهای فناور و دانشبنیان بهمنظور استفاده از نخبگان و حوزه منابع انسانی است.
پیرعلی خاطرنشان کرد: ما در پارک علم و فناوری به دنبال آمادهسازی زیرساختها، توسعه حوزه نوآوری، شرکتهای فناور و دانشبنیان و جذب افراد نخبه و صاحب ایده برای کمک به توسعه این استان هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: سهم این استان در صندوق پژوهش و فناوری تا سقف ۲ میلیارد تومان است و امسال ۵/۱۳ میلیارد تومان برای حوزه دانشبنیان لحاظ شده که در حال پیگیری و معرفی طرحها هستیم.
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