به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله پریچهر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: با توجه به کم آبی در حوضه کرخه در سال جاری بر اساس تصمیماتی که در شورای کشاورزی گرفته شده کشت شلتوک در این حوضه ممنوع اعلام شد.

وی به تدوین الگوی کشت تابستانه بر اساس بهترین تاریخ کشت اشاره کرد و افزود: به ازای این ممنوعیت بالغ بر ۴۰ هزار هکتار از اراضی این حوضه به کشت ذرت، سورگوم، کنجد، ماش و لوبیا، سبزی و صیفی اختصاص داده شده تا معیشت کشاورزان با مشکلی مواجه نشود.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان اضافه کرد: محصولات جایگزین بر اساس نیاز استان است به طوری که ذرت در تأمین خوراک دام و طیور، کنجد در تأمین روغن، سورگوم در علوفه و حبوبات برای تأمین پروتئین نقش مهمی دارند.

پریچهر تصریح کرد: قرارگاهی در شهرستان‌های خوزستان به ریاست فرمانداران و عضویت دادستان، نماینده سازمان آب و برق آب، نماینده جهاد کشاورزی و افراد ذی ربط تشکیل شده است؛ همچنین بازدیدهای مشترک زیادی در این راستا صورت گرفته و افرادی که الگوی کشت را رعایت نکنند به دادستان معرفی و با فرد متخلف برخورد صورت می‌گیرد.

وی به برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی مختلف در شهرستان‌های خوزستان برای کشاورزان اشاره و اظهار کرد: رسانه‌ها در اطلاع رسانی این موضوع نیز در این مسیر جهاد کشاورزی را بسیار یاری کرده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان به تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی در سازمان جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: حیات دام‌های سنگین با توجه به شیوه زندگی آنها و وابستگی به آب دارای اهمیت است.

وی تصریح کرد: نهاده‌های کشاورزی شامل کود، سم، بذر و… برای کشاورزان حوضه آبریز کرخه بر اساس الگوی کشت تدوین شده تأمین خواهد شد و کشاورزانی که اقدام به کشت شلتوک کنند از این خدمات محروم خواهند ماند.