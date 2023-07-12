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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان خبر داد؛

کشف ۶۰ کیلو گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان

کشف ۶۰ کیلو گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف بیش از ۵۹ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر سمنان و کرمان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ سید علی میر احمدی بیان کرد: با تلاش‌های اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان بر روی یکی از عناصر اصلی توزیع مواد مخدر در کشور، مشخص شد این فرد مقادیر زیادی تریاک را از استان سیستان و بلوچستان به کرمان منتقل کرده و در مخفیگاه خود نگهداری می‌کند.

وی در ادامه افزود: به منظور جلوگیری از توزیع مواد مخدر در سطح کشور در یک تعامل اطلاعاتی و عملیات هوشمندانه با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، مأموران به مخفیگاه وی وارد شدند و مظنون را به همراه همدستش که یک زن بود دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان تاکید کرد: در بازرسی از این مخفیگاه ۵۹ کیلو و ۸۵۰ گرم تریاک که در فضای خانه جاسازی شده بود کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5834615

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    نظرات

    • غلامحسین IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      2 13
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      دستمریزاد توقیف اموالشان ومسدودی حسابهای بانکی وتوقیف خودروهاشان
    • امیر IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      2 0
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      همش همین.یه جوری گفت مقادیر زیادی فکر کردم 3تن گرفته.اونم ماموران دو استان
    • محمد IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ۳۲سالمه از ده سالگی که خوب و بدم متوجه شدم تا الان ۲۲ساله ده تا ساقی دوروبر مابوده هنوزم هست و‌توضیع مواد خوبی هم دارن ،اینا بازی موش و گربه هست جناب سردار

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