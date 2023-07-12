کشف ۶۰ کیلو گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ سید علی میر احمدی بیان کرد: با تلاش‌های اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان بر روی یکی از عناصر اصلی توزیع مواد مخدر در کشور، مشخص شد این فرد مقادیر زیادی تریاک را از استان سیستان و بلوچستان به کرمان منتقل کرده و در مخفیگاه خود نگهداری می‌کند.

وی در ادامه افزود: به منظور جلوگیری از توزیع مواد مخدر در سطح کشور در یک تعامل اطلاعاتی و عملیات هوشمندانه با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، مأموران به مخفیگاه وی وارد شدند و مظنون را به همراه همدستش که یک زن بود دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان تاکید کرد: در بازرسی از این مخفیگاه ۵۹ کیلو و ۸۵۰ گرم تریاک که در فضای خانه جاسازی شده بود کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.