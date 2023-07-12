  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال/ باشگاه استقلال محکوم شد

اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال/ باشگاه استقلال محکوم شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت میثم آقایی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۷۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت امیر طاهر از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت محمد باوقار ثمرین از باشگاه تن تاک تهران (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت مرتضی ذبیحی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

کد مطلب 5834617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها