  1. استانها
  2. فارس
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

معاون پژوهش و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش فارس خبر داد؛

جذب ۷ هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش فارس

جذب ۷ هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش فارس

شیراز- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش فارس از جذب ۷ هزار نفر در آموزش و پرورش فارس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زارعی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی هسته گزینش آموزش و پرورش فارس بیان کرد: در تابستان امسال نسبت به جذب آموزگاران فرآیند جذب دبیران، مربیان پرورشی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، ایثارگران اقدام خواهد شد.

به گفته وی بیش از هفت هزار نفر تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید جذب آموزش و پرورش فارس خواهند شد.

او ادامه داد: در فرآیند پروژه استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲، فارس دارای یک هزار و۹۸۷ سهمیه است.

وی افزود: علاوه برجذب آموزگاران فرآیند جذب دبیران، مربیان پرورشی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، ایثارگران و…، را در تابستان امسال خواهیم داشت و در مجموع حدود هفت هزار نفر جذب آموزش و پرورش فارس می‌شوند که این آمار کم سابقه و از بزرگترین خدمات دولت مردمی سیزدهم در این استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 5834624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها