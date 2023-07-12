جذب ۷ هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زارعی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی هسته گزینش آموزش و پرورش فارس بیان کرد: در تابستان امسال نسبت به جذب آموزگاران فرآیند جذب دبیران، مربیان پرورشی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، ایثارگران اقدام خواهد شد.

به گفته وی بیش از هفت هزار نفر تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید جذب آموزش و پرورش فارس خواهند شد.

او ادامه داد: در فرآیند پروژه استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲، فارس دارای یک هزار و۹۸۷ سهمیه است.

وی افزود: علاوه برجذب آموزگاران فرآیند جذب دبیران، مربیان پرورشی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، ایثارگران و…، را در تابستان امسال خواهیم داشت و در مجموع حدود هفت هزار نفر جذب آموزش و پرورش فارس می‌شوند که این آمار کم سابقه و از بزرگترین خدمات دولت مردمی سیزدهم در این استان به شمار می‌رود.