امروز در حداقل زمان اسکان اضطراری انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محمودی صبح چهارشنبه در مانور امداد و نجات «ولایت» در منطقه شمال شرق کشور اظهار کرد: بعد از زلزله خوی، زلزله ترکیه اتفاق افتاد که ما در این حوادث به طور کامل حضور داشتیم.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور تجارب به دست آمده از این حوادث را در طراحی مانورها مؤثر ذکر کرد و گفت: امروز در حداقل زمان اسکان اضطراری برقرار و عملیات جستجو و نجات انجام می‌شود.

وی حضور نیروهای انتظامی را برای تأمین امنیت روانی مردم در بحران‌ها ضروری ذکر کرد و یادآور شد: در زلزله خوی با توجه به سالم ماندن خانه‌ها و وسایل مردم، قانع شدن مردم برای حضور در اردوگاه کار سختی بود که پس از حضور یک هزار و ۵۰۰ نفر از نیروی انتظامی و ۱۰۰ دستگاه خودروی انتظامی در خوی مردم تازه وارد اردوگاه شدند.

محمودی با بیان اینکه در حوادث سه نوع جیره غذایی در بسته‌های یک روزه، ۷۲ ساعته و ۱۰ روزه داریم، تاکید کرد: در ترکیه به جز پوشاک هیچ چیزی توزیع نمی‌شد و همه به اردوگاه می‌رفتند، البته خودروهای غذای گرم برقرار بود و در تمام ساعات شبانه‌روز آش، لوبیا و عدسی توزیع می‌کردند.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور توزیع بسته غذایی را آسیب‌زا دانست و گفت: وقتی توزیع بسته غذایی می‌کنیم همه می‌خواهند، حتی ممکن است از شهرهای اطراف هم حضور پیدا کنند و این درخواست تمامی ندارد، کما اینکه با وجود توزیع بیش از یک میلیون کنسرو در خوی باز هم همه گرسنه بودند.

وی نقشه‌برداری از مکان‌های مناسب برای برپایی چادر در مواقع بحران را ضروری دانست و تصریح کرد: در خوی در روز ۳۰ اردوگاه و هر اردوگاه ۴۰۰ تا ۴۵۰ چادر برپا کردیم.

محمودی برپایی اردوگاه را مهمترین مأموریت در شرایط امدادی ذکر کرد و یادآور شد: در ترکیه شب، زیر باران ساعتی ۱۰۰ چادر برپا می‌کردیم و همه متعجب بودند که منجر به پیام صلیب سرخ جهانی شد و تشکر ویژه و اهدای بالاترین نشان ترکیه به ایران شد.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور نقشه اردوگاه را استاندارد جهانی صلیب سرخ عنوان کرد و متذکر شد: چون تحت پیمان صلیب سرخ هستیم باید از همان نقشه تبعیت کنیم، به دلیل همین تبعیت صلیب سرخ پس از بازدید در خوی، ۲ میلیون دلار برای هلال احمر درنظر گرفتند، البته در خوی بقیه دستگاه‌ها از جمله توزیع برق پای کار بودند و حضور مؤثری برای فراهم کردن نیاز مردم در صحنه داشتند.