قرارداد عاملیت مالی در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، قرارداد عاملیتمالی به منظور سرمایهگذاری و صدور ضمانتنامه به ارزش یکصد میلیارد ریال بین دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد.
این قرارداد به امضای دکتر سیامک بهاروند رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و مهندس عسکری غلام زاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رسید.
قرارداد عاملیت مالی بین دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای بهرهمندی مستمر از خرد جمعی و تجربیات و توانمندیهای طرفین و در جهت دستیابی به اهداف مقرر و همچنین مدیریت و افزایش بهرهوری منابع مالی در حوزه پژوهش و فناوری منعقد شده است.
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