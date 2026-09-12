به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر شنبه در نشست خبری بررسی جنایات رژیم آمریکا در لامرد اظهار کرد: در اینکه اقدام آمریکا در لامرد یک جنایت جنگی قطعی بوده، تردیدی وجود ندارد و تحقیقات انجامشده نیز استفاده از سلاح ممنوعه در این حمله را تأیید کرده است.
وی افزود: در این حمله از موشک خوشهای استفاده شده که هر یک از این موشکها حاوی حدود ۱۸۰ هزار ترکش و ساچمههای سهگرمی بوده است؛ موضوعی که ابعاد جنایت انجامشده علیه مردم غیرنظامی لامرد را نشان میدهد.
حمله به اماکن ورزشی، آموزشی و غیرنظامی
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به محل برگزاری نشست خبری گفت: مکانی که اکنون در آن حضور داریم، یک ورزشگاه والیبال است و «هلیا» و «الهام»، دو نوجوان والیبالیست، در همین نقطه به شهادت رسیدند.
بقایی ادامه داد: روبهروی این ورزشگاه، زمین فوتبال قرار دارد که شماری از فوتبالیستهای نوجوان نیز در آنجا به شهادت رسیدند. پشت این ساختمان نیز یک مدرسه قرار دارد که در جریان حمله بهشدت آسیب دیده و اداره انتقال خون لامرد نیز در همین محدوده قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این اماکن کاربری غیرنظامی داشتهاند، گفت: سه موشک دیگر نیز به مناطق مسکونی اصابت کرده است و در مجموع چهار موشک در فاصلهای حدود ۳۵ ثانیه، شهر ۳۰ هزار نفری لامرد را داغدار کردند.
مطالبه عدالت برای شهدای لامرد
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ما بهطور جدی پیگیر عدالت خواهیم بود و از هر فرصتی برای تبیین ابعاد و شدت این جنایت استفاده میکنیم.
بقایی افزود: انتظار داریم جامعه جهانی، همه کشورها و همه انسانهایی که دلشان برای انسانیت میتپد، در کارزار مطالبه عدالت برای شهدای لامرد با مردم ایران همراه شوند.
وی در ادامه با اشاره به حمله به میناب در همان روز گفت: جا دارد در اینجا از جنایت میناب نیز یاد کنیم؛ صبح همان روزی که لامرد مورد حمله موشکی قرار گرفت، میناب نیز هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸ انسان بیگناه، از جمله دانشآموزان و معلمان، به شهادت رسیدند.
بقایی با اشاره به «آوینا» بهعنوان یکی از نمادهای این جنایت، اظهار کرد: امروز لازم است یک بار دیگر جنایتی را که نماد آن این طفل معصوم شد، مرور کنیم.
جنایتکاران حمله به لامرد نباید در هیچ کجای دنیا احساس امنیت کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر مسئولیت جامعه جهانی در قبال جنایت لامرد گفت: اگر جهان در برابر جنایت، بیعدالتی و ظلم سکوت کند، این آخرین نمونه قساوت و جنایت نخواهد بود.
بقایی ادامه داد: اتفاقی که در لامرد رخ داد، جنایت علیه یک گروه خاص نبود، بلکه جنایتی علیه انسانیت بود و بر اساس قواعد حقوق بینالملل، چنین جنایتی نیازمند پیگیری از سوی همه کشورهاست.
وی با اشاره به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ افزود: حمله به اماکن غیرنظامی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و استفاده از سلاحهای ممنوعه برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، مصداق جنایت جنگی است و جامعه جهانی در قبال آن مسئولیت دارد.
بقایی ادامه داد: کشورها نهتنها موظف به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه هستند، بلکه بر اساس تعهدات بینالمللی باید اقدامات لازم را برای تضمین رعایت این قواعد اتخاذ کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بر اساس قواعد حقوق بینالملل، عاملان و آمران این جنایت و حتی سازندگان سلاحهای مورد استفاده نباید در هیچ نقطهای از جهان احساس امنیت کنند.
وی گفت: هر کشوری که ناقضان حقوق بشردوستانه را در قلمرو خود شناسایی میکند، بر اساس تعهدات بینالمللی موظف است آنها را به دست عدالت بسپارد.
بقایی تأکید کرد: پیام مردم لامرد به جامعه جهانی این است که اجازه ندهید جنایتکاران بدون مجازات باقی بمانند.
مشاهده میدانی ابعاد جنایت لامرد عزم ما برای مطالبه عدالت را بیشتر میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بازدید خبرنگاران از محل حمله موشکی به مناطق غیرنظامی لامرد گفت: وزارت امور خارجه مستندسازی این جنایت را از همان روز نخست آغاز کرده و مشاهده میدانی ابعاد حادثه، عزم ما را برای پیگیری مطالبه عدالت راسختر میکند.
بقایی افزود: شخصاً تصاویر و فیلمهای مربوط به صحنههای این جنایت را دیده و اسناد آن را بررسی کرده بودم و بخش بینالملل وزارت امور خارجه نیز از همان روز نخست مستندسازی این جنایت را آغاز کرد.
وی ادامه داد: دیدن این صحنهها از نزدیک تأثیر متفاوتی دارد؛ اینکه خبرنگاران و رسانهها از نزدیک مشاهده کنند چگونه چند مکان غیرنظامی مورد تعرض قرار گرفته، طبیعتاً باعث میشود این موضوع را با نگاه و جدیت بیشتری دنبال کنند.
بقایی با اشاره به آثار حمله در محل حادثه گفت: خبرنگاران حاضر در لامرد آثار ساچمههای بهکاررفته در حمله را روی زمین، آسفالت و منازل مردم مشاهده کردند و این صحنهها بهخوبی گویای شدت حمله است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: وقتی مشاهده میکنیم ساچمههای استفادهشده در این حمله توانستهاند یک در فولادی را سوراخ کنند، میتوان تصور کرد این سلاحها چه آسیبی به پیکر کودکان و نوجوانانی وارد کردهاند که در معرض این حمله قرار گرفتند؛ حملهای که به شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از مردم منجر شد.
وی تأکید کرد: مشاهده این صحنهها بدون تردید عزم ما را برای پیگیری جدیتر مطالبه عدالت درباره جنایتکاران این حادثه راسختر خواهد کرد.
شواهد حمله لامرد امکان انکار این جنایت را از بین برده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر وجود شواهد و مستندات روشن درباره حمله موشکی آمریکا به لامرد گفت: مجموعه مدارک موجود، امکان انکار عامدانه بودن این حمله علیه غیرنظامیان ایرانی را از بین برده است.
بقایی ادامه داد: گزارشهای تحقیقی روزنامهنگاران، آثار ساچمهها و بقایای موشک بهکاررفته در این حمله، شواهد روشنی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
وی افزود: آمریکاییها چهار یا پنج روز پس از ارتکاب این جنایت، با افتخار اعلام کردند که در لامرد یک موشک جدید را آزمایش کردهاند؛ بنابراین هیچ جای شک و تردیدی درباره عامدانه بودن اقدام علیه غیرنظامیان ایرانی وجود ندارد.
بقایی ادامه داد: در موارد مشابه، آمریکاییها ادعاها و بهانههای مختلفی مطرح کردهاند و حتی برخی حملات را به ایران یا هوش مصنوعی نسبت دادهاند، اما جامعه جهانی درخصوص ماهیت جنایت جنگی این اقدام تردیدی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همه اسناد و شواهد مربوط به این جنایت مستندسازی شده و وزارت بهداشت نیز تحقیقات مستقلی انجام داده است؛ از جمله اینکه اعلام کرده عوامل شیمیایی نیز در این سلاح به کار رفته تا قدرت کشندگی آن افزایش یابد.
تشریح رایزنیهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز
بقایی همچنین درباره نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس گفت: در حال حاضر برنامهریزی برای برگزاری این نشست در روز دوشنبه انجام شده و وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این نشست، تشریح تلاشهای ایران و عمان برای دستیابی به تفاهم درباره مسیرهای موقت دریانوردی در تنگه هرمز خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: نتایج مذاکرات ایران و عمان را در این نشست به اطلاع وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهیم رساند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به نقش برخی نهادها در زمینهسازی برای جنایات جنگی اظهار کرد: در بررسی مسئولیت مربوط به جنایات جنگی نباید تنها عامل مستقیم جنایت را مورد توجه قرار داد، بلکه اشخاص و مراجعی که با گزارشها و توجیهگریهای خود زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم میکنند نیز باید پاسخگو باشند.
وی با انتقاد از عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل این نهاد افزود: آژانس و شخص مدیرکل آن طی سالهای گذشته عملاً در شکلگیری روایتی نقش داشتند که بعداً از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان بهانه و مستمسکی برای حمله به ایران مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
برنامه هستهای ایران صلحآمیز است
بقایی با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه نسبت به تعهدات خود عدم پایبندی نداشته است، گفت: برنامه هستهای ایران مطلقاً صلحآمیز بوده، اما گزارشهای دوپهلو و نادرست آژانس بهانه لازم را برای توجیه اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم کرد.
وی ادامه داد: از این منظر، جمهوری اسلامی ایران مطالبهگر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل آن خواهد بود و این موضوع را فراموش نخواهد کرد.
یک روز بعد از گزارش آژانس به ایران حمله شد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به همزمانی گزارش آژانس با حملات علیه ایران اظهار کرد: ایرانیان فراموش نمیکنند که تنها یک روز پس از گزارش آژانس، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست به جنایت زدند و ایران را آماج حملات خود قرار دادند.
بقایی افزود: انتظار میرفت آژانس و مدیرکل آن از این اتفاق درس بگیرند، اما متأسفانه مشخص شد که این روند به یک الگوی تکراری تبدیل شده است.
تضعیف رژیم منع اشاعه توسط آژانس انرژی اتمی
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی اعتبار آژانس را تضعیف میکند، گفت: این اقدامات بیش از پیش رژیم منع اشاعه را سست میکند؛ رژیمی که سه رسالت اصلی شامل خلع سلاح هستهای، جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای و تضمین حق کشورها برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را بر عهده داشته است.
بقایی ادامه داد: متأسفانه معاهده منع اشاعه در هر سه حوزه با ناکامی مواجه شده است؛ نه تنها در زمینه خلع سلاح هستهای موفقیتی حاصل نشده، بلکه تعداد کشورهای دارنده سلاحهای هستهای و قدرت تخریب این سلاحها نیز افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضوع استفاده صلحآمیز کشورها از انرژی هستهای اظهار کرد: در حوزه جلوگیری از تکثیر سلاحهای هستهای نیز این رژیم موفق نبوده و مهمتر اینکه در فراهم کردن امکان استفاده کشورها از انرژی صلحآمیز، به جای کمک، عملاً به مانع تبدیل شده است.
وی ایران را نمونه روشن این وضعیت دانست و گفت: ایران با وجود پایبندی به تعهدات خود و برخورداری از حق استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز، به بهانه نگرانی درباره ماهیت برنامه هستهای خود با فشار مواجه شده است.
بقایی خاطرنشان کرد: این نگرانیها بر اساس ادعاهایی شکل گرفته که آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح کردهاند و شورای حکام و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز عملاً با این رویکرد، از مفاد و اهداف معاهده منع اشاعه فاصله گرفتهاند.
کودکان لامرد قربانی طمعورزی و شرارت آمریکا و اسرائیل شدند
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره پیام خود به مردم آمریکا، بهویژه مادرانی که تصاویر کودکان قربانی حملات را مشاهده میکنند، به وضعیت تعدادی از کودکان و نوجوانان مجروح لامرد اشاره کرد.
وی با معرفی مهدیار عباسی، ۱۱ ساله، گفت: یکی از ترکشها به زیر گلوی این کودک اصابت کرده و با وجود گذشت زمان، هنوز امکان خارج کردن آن فراهم نشده است.
بقایی افزود: امیرمحمد فروزان نیز از ناحیه زانو و شانه با ترکش مجروح شده و با گذشت ۶ ماه همچنان در حرکت با مشکل مواجه است.
کودکان قربانی شدند
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به آنیتا، یکی از دختران نوجوان لامردی و والیبالیست، گفت: آنیتا نیز در همین سالن مجروح شده است.
وی ادامه داد: این سه نفر، تنها بخشی از نوجوانان لامردی هستند که در جریان این جنایت دچار مصدومیت شدند.
بقایی با یادکرد از ایلیا خاتمی و عبدالمصور رحمانی به عنوان دو دانشآموز فوتبالیست، گفت: عبدالمصور، تبعه افغانستان و مهمان ایران بود که در کنار کودکان ایرانی به شهادت رسید.
وی همچنین از محمود نجفی، مربی فوتبال که در جریان این حمله جان خود را از دست داد، یاد کرد.
قربانیان بیگناه
بقایی تأکید کرد: همه دنیا باید بداند که کودکان، نوجوانان و نونهالان لامرد، همانند عزیزانی که در میناب قربانی تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند، انتظار زیادی نداشتند و تنها مشغول بازی بودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این کودکان و نوجوانان کاملاً معصومانه و مظلومانه قربانی طمعورزی و شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.
عادیسازی جنایت از خود جنایت خطرناکتر است
سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره میزان اعتماد ایران به نظام عدالت بینالمللی برای پیگیری جنایات، اظهار کرد: عملکرد نظام بینالمللی عدالت طی سه سال گذشته نشان داده است که این نظام با مشکلات بنیادین مواجه است.
وی افزود: اگر نظام بینالمللی عدالت نتواند در برابر یک نسلکشی آشکار اقدامی انجام دهد، مشخص است که با یک مشکل جدی مواجه است.
عدالت بینالمللی زیر فشار است
بقایی با اشاره به عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری گفت: این دو نهاد اصلی، یکی برای حلوفصل اختلافات و دیگری برای مقابله با بیکیفری، با موانع جدی مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: در موضوع پیگرد مقامات رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، شاهد بودیم که آمریکا قضات دیوان بینالمللی کیفری را تحریم و تهدید کرد تا مانع پیگیری جنایات ارتکابی در غزه و فلسطین اشغالی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، تأکید کرد: این موضوع نباید مانع اقدام جامعه جهانی برای پیگرد عاملان و آمران جنایاتی مانند جنایات لامرد و میناب شود.
نباید از عدالت ناامید شد
بقایی گفت: جامعه جهانی از عملکرد آنچه نظام بینالمللی عدالت نامیده میشود رضایت ندارد، اما نباید در این زمینه ناامید شد.
وی افزود: این یک مسئولیت انسانی و اخلاقی مشترک برای همه کشورها و انسانهاست که اجازه ندهند مصونیت در قبال جنایات شنیع بینالمللی آنقدر ریشهدار شود که ارتکاب جنایت به امری عادی تبدیل شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عادیسازی جنایت از ارتکاب جنایت وحشتناکتر و خطرناکتر است و اگر جامعه جهانی در قبال جنایات جنگی لامرد و میناب بیتفاوت بماند، به دست خود به عادیسازی این جنایات کمک کرده است.
آژانس باید پاسخگو رفتار متناقض خود باشد
بقایی درباره مرجع نظارت بر تأسیسات هستهای ایران نیز گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی نهاد صلاحیتدار سازمان ملل برای نظارت بر اجرای معاهده منع اشاعه است و ایران نیز به عنوان عضو آژانس، خود را متعهد به رعایت مفاد این معاهده میداند.
وی با انتقاد از عملکرد مدیرکل آژانس و شورای حکام افزود: در موضوع هستهای ایران، آژانس و شورای حکام با سوگیری روشن و تحت تأثیر سیاستهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی عمل کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: با چنین عملکردی نمیتوان ادعا کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی مسئولیتهای خود را به درستی انجام داده است؛ این نهاد عملاً موجب تضعیف سامانه منع اشاعه هستهای شده و از این جهت، آژانس و شخص مدیرکل آن باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
بازگشت امنیت به تنگه هرمز مشروط به توقف اقدامات آمریکا است
سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره شرایط بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات، اظهار کرد: موضوع مطرحشده درباره نشست پیشرو در عمان، به تفاهم ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی از تنگه هرمز مربوط میشود.
وی افزود: این تفاهم میان ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، درباره مسیر موقت تردد دریایی کشتیهاست و به معنای آن نیست که امنیت به صورت کامل به این آبراه بازگشته است.
بقایی با اشاره به شرایط منطقه گفت: تنگه هرمز در پی اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحمیل یک جنگ غیرقانونی علیه ایران و منطقه دچار ناامنی شده است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه داشته باشد، نمیتوان ادعا کرد امنیت به تنگه هرمز و خلیج فارس بازگشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: مادامی که محاصره دریایی و تهدید کشتیرانی تجاری از سوی آمریکا ادامه داشته باشد و جنگ اقتصادی و سایر مداخلات غیرقانونی علیه ایران متوقف نشود، امنیت پایدار در این آبراه برقرار نخواهد شد.
بقایی تصریح کرد: بازگشت امنیت به تنگه هرمز و ایمن شدن مسیرهای دریانوردی، مستلزم توقف اقدامات ناامنکننده آمریکا است.
حمایت ایران از ثبت روز جهانی مبارزه با تسلیحات نامتعارف
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد ثبت ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به عنوان روز جهانی مبارزه با تسلیحات نامتعارف، اظهار کرد: وزارت امور خارجه از هر ابتکاری که یاد و خاطره شهدای لامرد را حفظ کند و زشتی استفاده از سلاحهای ممنوعه را مورد توجه قرار دهد، حمایت خواهد کرد.
وی درباره نوع سلاح بهکاررفته در حمله به لامرد افزود: این سلاح به دلیل ماهیت خود که مشابه مهمات خوشهای است، در زمره تسلیحات ممنوعه قرار میگیرد.
بقایی ادامه داد: فارغ از ممنوعه بودن این نوع سلاح، استفاده از آن در یک منطقه مسکونی و شهری برای کشتار غیرنظامیان، به خودی خود نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: همه این موارد را در نظر داریم و از هر فرصتی در سطح بینالمللی برای طرح این موضوع استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: این موضوع هم در حوزه مباحث مرتبط با کنترل تسلیحات و هم در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قابل پیگیری است و جمهوری اسلامی ایران این ظرفیتها را برای طرح جنایت لامرد مورد استفاده قرار خواهد داد.
ایران اجازه خدشه به منافع و امنیت ملی را نمیدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره وضعیت تفاهمنامه ایران و آمریکا اظهار کرد: نباید بیش از حد درگیر اسم و عنوان تفاهمنامهها بود، بلکه آنچه برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد، صیانت از منافع و امنیت ملی، پایان تجاوز نظامی آمریکا و احقاق حقوق ایرانیان است.
وی افزود: ایرانیان نشان دادهاند که در برابر زیادهخواهی و تعرض بیگانه، مقاومت را انتخاب میکنند و مقاومت تنها در میدان نیست، بلکه بخشی از آن از مسیر دیپلماسی دنبال میشود.
آمریکا طرف نقضکننده تفاهمنامه بود
بقایی با بیان اینکه دیپلماسی و میدان در کنار یکدیگر میتوانند منافع کشور را تأمین و صیانت کنند، گفت: طرفی که باید پاسخگو باشد، طرف آمریکایی است؛ تفاهمی که در ۲۸ خرداد امضا شد، تأمینکننده منافع ایران بود و این آمریکا بود که آن را نقض کرد.
وی ادامه داد: باید مراقب باشیم که طرف نقضکننده همواره مورد شماتت قرار گیرد و افکار عمومی جهان و مردم ایران بدانند که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد روندهای دیپلماتیک شد و برای احقاق حقوق ایرانیان تلاش کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: آمریکا تنها ۲۱ روز پس از امضای یادداشت تفاهم، پیمانشکنی کرد و ایران نیز از همان ابتدا اعلام کرده بود که اجرای عهد در برابر اجرای عهد است و در صورت نقض عهد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بقایی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در ادامه مسیر نیز به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد زیادهخواهی و قلدری کوچکترین خدشهای به منافع و امنیت ملی کشور وارد کند.
رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناامنی منطقه است
وی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین نگرانی ایران از تحولات منطقه و اقدامات دیپلماتیک برای مهار بحران گفت: تحولات منطقه متعدد و متکثر است و نباید موضوعات مختلف را بیدلیل به یکدیگر مرتبط کرد.
بقایی افزود: آنچه مشخص است اینکه مهمترین عامل بحران، ناامنی، تنش و بیثباتی در منطقه، رژیم صهیونیستی است و این رژیم با پشتیبانی آمریکا به اقدامات خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به سابقه طولانی بحران در منطقه اظهار کرد: منطقه ما طی دهههای گذشته به دلیل اشغالگری و تجاوز به سرزمین دیگران با بحران مواجه بوده و سیاستهای دولت آمریکا در سالهای اخیر نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
امنیت منطقه با اعتماد متقابل شکل میگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جنگهای اخیر گفت: آنچه در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاد، از جمله تحمیل دو جنگ علیه ایران، صرفاً محدود به ایران نبود، بلکه آثار و پیامدهای آن منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار داد.
بقایی تأکید کرد: کشورهای منطقه برای اینکه روی آرامش و صلح را ببینند، باید تجربیات سالهای اخیر را مدنظر قرار دهند و برای ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل تلاش کنند؛ چراکه امنیت پایدار بر پایه اعتماد متقابل شکل میگیرد.
وی تصریح کرد: امنیت در منطقه تنها با اتکا به توانمندیهای درونی کشورهای منطقه و بدون اخلال و مداخلات مخرب آمریکا و دیگر بازیگران خارج از منطقه امکانپذیر است.
تهران به جدول زمانی ترامپ توجهی ندارد
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پایان جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای آمریکا گفت: مقامات آمریکایی تاکنون اظهارات زیادی مطرح کردهاند و ما کار خودمان را انجام میدهیم.
وی افزود: ایران بر امنیت و منافع ملی خود متمرکز است و تا زمانی که نیاز باشد، در انجام اقدامات دفاعی تردید نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقاومت و دفاع برای ایران بخش جداییناپذیر زندگی روزمره است؛ چراکه در منطقهای قرار داریم که به صورت مستمر باید مراقب و آماده باشیم.
آمادگی برای دفاع و توسعه اقتصادی کشور
بقایی ادامه داد: همزمان با آمادگی دفاعی، باید برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم نیز از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.
وی تصریح کرد: چشمهای هوشیار مدافعان وطن مراقب هستند تا هرگونه تهدید علیه کشور را دفع کنند و بنابراین همواره باید برای دفاع از کشور آماده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: سخنان مقامات آمریکایی موضوع تازهای نیست و ایران آموخته است بدون توجه به لفاظیها، تهدیدها و ادعاها، بر منافع و اهداف خود متمرکز باشد.
دیپلماسی اقتصادی فعال میماند
بقایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت: مقابله با این وضعیت نیازمند تلاش جمعی همه بخشهای کشور است و وزارت امور خارجه نیز به سهم خود از هیچ تلاشی برای یافتن راههای ابتکاری جهت تداوم فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور فروگذار نخواهد کرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت شبکه دیپلماسی، کنسولگریها، نمایندگیهای دیپلماتیک و سفارتخانهها و همچنین تجربیات چند دهه گذشته استفاده خواهد کرد تا اجازه ندهد فشارها و اقدامات خصمانه دشمن بر روند عادی امور کشور تأثیر بگذارد.
لامرد نشانه جنایت آمریکا را بر تن دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با قدردانی از مردم لامرد، مسئولان استان فارس، نمایندگی وزارت امور خارجه در شیراز و نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس، بار دیگر به خانوادههای ۲۱ شهید حمله موشکی آمریکا به این شهر در ۹ اسفند تسلیت گفت.
بقایی برای جانبازان این حمله آرزوی بهبودی و سلامتی کرد وگفت: خوشحالم که امروز این فرصت فراهم شد تا در کنار مهدیار، آنیتا و امیرمحمد قرار بگیریم و از نزدیک نشانههای جنایت آمریکا را بر در و دیوار این شهر ببینیم.
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