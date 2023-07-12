دومین تیزر رسمی «سوران» منتشر شد/ آغاز اسارت در زندان کومله!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با پخش قسمت یازدهم سریال «سوران» به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده که امشب ۲۱ تیرماه ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود، دومین تیزر رسمی سریال که ساخت آن برعهده حسام حاجی‌پور بوده است، رونمایی شد.

تاکنون ۱۰ قسمت از این اثر به نویسندگی عباس ریاحی که تازه‌ترین محصول مرکز سریال سوره است، پخش شده و مخاطبان در قسمت‌های جدید شاهد اسارت شخصیت اصلی توسط کومله و اتفاقات تازه در مسیر داستانی آن هستند.

«سوران» که داستان زندگی امیر سعیدزاده ملقب به سعید سردشتی است، با اقتباسی آزاد از کتاب «عصرهای کریسکان» نوشته کیانوش گلزارراغب نوشته شده و قصه یک عاشقانه ملتهب در جنگی شهری را روایت می‌کند.

سریال «سوران» چهارشنبه و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. همچنین تکرار دو قسمت آن جمعه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه یک و ساعت ٢۴ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

مهدی نصرتی، علیرضا جعفری، توماج دانش‌بهزادی، مریم کاظمی، مصطفی کولیوندی، محمدرضا صولتی، گلنوش قهرمانی، احمد صدفی، هلن نقی‏لو، روزبه رئوفی، احمد جعفری، علی اکبر اصانلو، ارشیا عبدالهی، آرش نیازی، مدیا ذاکری، حمید محرابی، علیرضا حنفی، شاهو شاهمرادی، سیمین بهفر، مهران نعیمی، با معرفی آسو پاشاپور و با هنرمندی زنده‌یاد حسام محمودی بازیگران این سریال را تشکیل می‌دهند.

سایر عوامل این سریال عبارتند از؛ مدیر هنری: محمدرضا شجاعی، مدیر تولید: رضا زنجانیان، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، تدوین: عماد خدابخش، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، طراح صحنه و لباس: فریاد صالحی، طراح چهره‌پردازی: سیامک احمدی، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، سرپرست جلوه‌های بصری: محمد برادران، جلوه‌های ویژه میدانی: رضا ترکمان، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: بهمن حسینی، منشی صحنه: آسیه معصومی‌زاده، عکاس و ساخت مستند پشت صحنه: علی فرآورده، سرپرست گروه بدلکاران: کیوان رضایی، مدیر تدارکات: امیر مرایی و دستیار تولید: نیما مجتهدی، طراح گرافیک: حمید قدسی، تبلیغات: حسام حاجی‌پور، روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و محصول مرکز سریال سوره.