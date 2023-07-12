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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

با حمایت‌های قضایی؛

یک واحد تولیدی راکد در میامی احیاء شد

یک واحد تولیدی راکد در میامی احیاء شد

میامی- رئیس کل دادگستری استان سمنان از احیای یک واحد تولیدی راکد با حمایت های قضایی در میامی خبر داد و گفت: ۳۴ اشتغال با راه اندازی این واحد، ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی میامی با بیان اینکه حمایت‌های قانونی از واحد تولیدی پروتئین سازی دام و طیور در میامی نتیجه بخش بود، تاکید کرد: این واحد با همراهی قانون و حمایت‌های قضائی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه تأمین خوراک دام و طیور میامی رسالت این کارخانه است، افزود: هم اکنون این مجموعه به مرحله خودکفایی رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این واحد تولیدی با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۳۴ نفر، روزانه ۱۲۰ تن خوراک دام و طیور تولید می‌کند، گفت: راه اندازی این کارخانه دامداران و مالکان مرغداری‌های شهرستان میامی را بی نیاز از تردد به شهرهای همجوار کرده است.

کد مطلب 5834686

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