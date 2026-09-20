واکسیناسیون ۱۳ هزار قطعه طیور بومی شهرستان بوشهر علیه نیوکاسل

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۳ هزار و ۸۸۰ قطعه طیور بومی در ۱۰ واحد اپیدمیولوژیک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند و همکاری و استقبال مطلوب روستاییان از اجرای برنامه، نقش مهمی در تحقق اهداف طرح داشت.

وی با اشاره به اهمیت بیماری نیوکاسل در جمعیت طیور بیان کرد: نیوکاسل از بیماری‌های ویروسی و واگیردار مهم پرندگان است که می‌تواند با ایجاد علائم تنفسی، گوارشی و عصبی، موجب تلفات و خسارات اقتصادی قابل توجه در واحدهای پرورش طیور شود.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بیماری است و در کنار آن، رعایت اصول بهداشتی، جلوگیری از تماس طیور بومی با پرندگان بیمار و گزارش موارد مشکوک به دامپزشکی، نقش مؤثری در کاهش خطر انتشار بیماری دارد.

کریمی گفت: استفاده از واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت در این طرح، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، امکان اجرای مناسب برنامه واکسیناسیون طیور بومی در مناطق روستایی را فراهم کرد.

وی با اشاره به نتایج اجرای طرح افزود: افزایش پوشش واکسیناسیون طیور بومی، ارتقای سطح ایمنی جمعیت طیور هدف و افزایش آگاهی روستاییان نسبت به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های واگیر طیور، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این برنامه در شهرستان بوشهر بوده است.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر از همکاری روستاییان و عوامل اجرایی طرح قدردانی کرد و گفت: استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و مشارکت بهره‌برداران، نقش مهمی در حفظ سلامت طیور و کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های واگیر دارد.