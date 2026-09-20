هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ رگبار و رعدوبرق تا دوشنبه ادامه دارد

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۴۳ اداره‌کل هواشناسی گلستان، سامانه بارشی که از عصر شنبه در استان فعال شده است، تا روز دوشنبه ۳۰ شهریور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و در نواحی مستعد با گردوغبار همراه است و نواحی غربی استان بیشتر تحت تأثیر این شرایط جوی قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه ادامه داد: در پی فعالیت آن، احتمال آبگرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها و همچنین وقوع صاعقه وجود دارد.

کمالی از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد جاده‌ای و انجام فعالیت‌های تفریحی به‌ویژه طبیعت‌گردی و کوهنوردی، احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی تأکید کرد.