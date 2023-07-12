به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر امروز در کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه گردشگری، صنعتی پابرجا در آینده ماشینی خواهد بود، اظهار کرد: برای نتیجه‌بخش شدن جلسات باید وقت کافی برای اجرا بگذاریم.

وی افزود: بحران آینده در جهان را بحران خودرو و حمل و نقل بوده و استفاده کشورها از خودروهای الکترونیکی و خودروهای فاقد راننده (خودران) را در آینده شاهد خواهیم بود که این امر موجب سونامی فناوری شده و ایران و همدان نیز تحت تأثیر این سونامی قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به تغییر رویکرد گفت: با بروز سونامی فناوری تغییر رویکرد در حوزه اشتغال و بسیاری از مشاغل ایجاد خواهد شد و مقوله گردشگری تنها صنعت باقی مانده در آن شرایط خواهد بود.

حسینی خاطرنشان کرد: با گردشگری یکی از صنایع باقی مانده در آینده ماشینی خواهد بود، موضوع گردشگری بسیار حائز اهمیت بوده و متولیان این حوزه در استان باید هماهنگ و مجدانه‌تر این مهم را هدایت کنند.

وی با گلایه از عدم حضور مؤثر بخش خصوصی در پیشبرد اهداف حوزه گردشگری، بیان کرد: استانداری و بدنه دولت و نهادهای عمومی همچون شهرداری و شورای شهر در این خصوص پای کار هستند اما آنچه باید این حوزه را هدایت کرده و از ابعاد مختلف به ویژه تبلیغات و هزینه نقش آفرینی کند آن هم نه لزوماً هزینه مالی، بخش خصوصی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان عنوا: کرد: گردشگر از منظرهای مختلف به ویژه اقتصادی و فرهنگی برای استان مهم است اما انتظار عمده بخش خصوصی، بُعد اقتصادی بوده و ایجاد گردشگری مداوم و ماندگار کردن گردشگر در استان مهم‌تر از جذب آن است.

حسینی با اشاره به حمایت‌های ویژه استاندار همدان به تشکیل شورای مشورتی اقتصاد گردشگری در استانداری همدان، خاطرنشان کرد: به منظور توسعه گردشگری و تحقق اهداف این حوزه، پذیرای صاحب‌نظران و متخصصان صاحب ایده در این شورای مشورتی هستیم.

وی به مشارکت، پیش‌بینی و برگزاری برنامه‌هایی همچون رویداد زاگرس‌نشینان اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بخش خصوصی در این رویداد حضور پررنگی ندارد، در حالی که به منظور رونق حوزه گردشگری استان، بخش خصوصی باید مشتاقانه پای کار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان اظهار کرد: استفاده از سایر ظرفیت‌ها به منظور معرفی همدان، تبلیغات و رونق‌بخشی به حوزه گردشگری نیز ضروری است و در این میان نمی‌توان اثر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نادیده گرفت.

حسینی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی شده و یا انجام شده استانداری در راستای توسعه و رونق حوزه گردشگری گفت: برگزاری جلسات و نشست‌هایی با سفرای کشورهای مختلف، معاونان گردشگری، سرمایه‌گذاران گردشگری و تهیه لیستی از همدانی‌های مقیم خارج از کشور با هدف استفاده از این ظرفیت برای معرفی همدان و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ایجاد یک شغل به ازای هر ۲.۵ نفر گردشگر بیان کرد: رونق گردشگری در استان موجب رونق اقتصادی، گردش مالی و اشتغال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: برنامه تبلیغاتی در صدا و سیما نیز ظرفیت بسیار بالای دیگری است و با همت و حمایت استاندار، برنامه تلویزیونی در شبکه‌های ملی، دو، جام جم و نسیم پیش‌بینی شده است که طی ۲۵ شب، هر شب حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه همدان در این شبکه‌ها روی آنتن خواهد بود.

حسینی با تأکید بر اینکه تبلیغات باید مستمر باشد، تصریح کرد: از ظرفیت سایر استان‌ها و شبکه‌های استانی نیز به منظور معرفی هر چه بیشتر همدان و تبلیغات باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه از بحث گردشگری سلامت نیز در این بخش نباید غافل شد، ادامه داد: سایر استان‌ها بیشتر انرژی خود برای جذب گردشگر را به این سمت می‌برند فلذا همدان نیز با توجه به توان جامعه پزشکی استان باید از این ظرفیت استفاده کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: راه‌های بسیاری برای معرفی همدان وجود دارد و مجدانه در این خصوص پای کار هستیم و بخش خصوصی نیز باید در حوزه گردشگری در بدنه کار قرار گیرد.