به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کمیجان گفت: در گذشته تنها شهر میلاجرد تحت پوشش خدمات بنیاد مستضعفان بود و از امروز تمام شهرستان کمیجان تحت پوشش خدمات این بنیاد قرار می‌گیرد.

فتاح با اشاره به اینکه هیچ خانواده دارای ۲ عضو معلول در استان مرکزی نباید بدون خانه باشد اظهار کرد: بنیاد مستضعفان همکاری لازم برای ساخت مسکن این خانواده‌ها را در دستور کار قرار داده است.

فتاح افزود: سال گذشته ۳۳ هزار بسته لبنی در استان مرکزی توزیع شد.

وی ادامه داد: از ۲۳۵ واحد مسکونی در حال ساخت در شهرستان کمیجان ۲۰۷ واحد در میلاجرد بنا شده است که پس از تکمیل آن واگذاری، ساخت واحدهای مسکونی دیگر نیز توسط بنیاد مستضعفان آغاز می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان کرد: سال گذشته ۸۵۰ میلیارد ریال وام اشتغال و مسکن در میلاجرد پرداخت شد و امسال پرداخت یک هزار میلیارد ریال در این شهر هدفگذاری شده است.

فتاح گفت: همچنین پرداخت ۵۰ میلیارد ریال کمک هزینه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی این شهر از سوی بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال نیز برای بخش مرکزی کمیجان اعتبار در نظر گرفته شد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان کرد: سال گذشته در سفر به استان مرکزی ۵۰ میلیارد ریال به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۵۰ میلیارد ریال نیز به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی میلاجرد اختصاص یافت.

فتاح به احیای قنوات کمیجان اشاره کرد و گفت: بنیاد مستضعفان برای احیای قنوات با هدف افزایش اشتغال و تولید برنامه‌های مدونی تدوین کرده است.

وی به جایگاه ارزشمند شهدا اشاره کرد و افزود: یکی از سر فصل‌های حمایتی کمک به خانواده شهدا و ساماندهی گلزار شهدای کمیجان در دستور کار مسئولان محلی قرار گیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه این نهاد انقلابی در خدمت‌رسانی به مردم کنار دولت است، بیان کرد: منابع ما محدود است اما اولویت بندی در دستور کار قرار دارد.

فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان منابع خود را کنار دولت آورده است، خاطرنشان کرد: اداره بزرگترین شهر صنعتی خاورمیانه در کاوه شهرستان ساوه با ۵۰۰ واحد صنعتی توسط بنیاد انجام می‌شود.